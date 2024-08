Concerto omaggio a Ennio Morricone a Palazzo Pesce: un tributo jazzistico ai capolavori del Maestro

MOLA DI BARI - Venerdì 16 agosto 2024, alle ore 21.30, la corte all'aperto di Palazzo Pesce si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per ospitare il concerto “C’era una volta Ennio Morricone”. L'evento, realizzato in collaborazione con il Duke Jazz Club, vedrà protagonisti tre talentuosi musicisti: Alberto Di Leone alla tromba e flicorno, Antonio Laviero al piano, e Antonello Losacco al contrabbasso e basso elettrico.Il trio renderà omaggio a uno dei più grandi compositori di colonne sonore della storia del cinema italiano e mondiale, Ennio Morricone. Attraverso una reinterpretazione in chiave jazz, i musicisti proporranno al pubblico i brani più celebri del Maestro, tratti da film indimenticabili che hanno segnato l'immaginario collettivo.= Questo concerto non sarà solo un viaggio nella memoria delle note che hanno reso immortale il cinema italiano, ma offrirà una nuova sonorità, capace di fondere la dolcezza delle composizioni originali con un tocco jazzistico fresco e innovativo. Una serata che promette di emozionare e far rivivere l'essenza della musica di Morricone, in un contesto suggestivo e intimo come quello di Palazzo Pesce.Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del cinema, che potranno così riscoprire i capolavori di Ennio Morricone sotto una nuova luce, grazie all'estro e alla sensibilità di tre artisti di grande talento.