Conversano: al via la XXII edizione di Imaginari, tra lungometraggi e meeting con autori

Tutti ai blocchi di partenza per la XXII edizione di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, al via domenica 18 agosto a Conversano.

Tra gli ospiti d’onore di questa edizione il pluripremiato cineasta, animatore e produttore Jean-François Laguionie - Palma D’oro a Cannes e vincitore di un César e del Cristallo alla carriera di Annecy. Fondatore de La Fabrique Production, Laguionie ha realizzato in oltre cinquant’anni ben nove cortometraggi e sette lungometraggi, opere fortemente ispirate dal suo amore per l’oceano, la natura e la musica. In occasione della sua partecipazione sarà proiettato in anteprima nazionale il suo ultimo lungometraggio, “A boat in the garden (Slocum et moi)” (Lussemburgo/Francia, 75’, 2024), dal forte sapore autobiografico e ambientato nella Francia del dopoguerra.

“Prima di raggiungervi in Puglia, regione che non conosco ancora e che mi sembra magnifica, vorrei dire quanto sono commosso dal vostro invito - ha dichiarato Laguionie, che a Imaginaria riceverà il Premio alla Carriera - il vostro festival ci sembra un incontro amichevole tra autori di animazione liberi e un pubblico altrettanto libero! E così, per un uomo anziano che ha appena terminato il suo ultimo film, che sembra adattarsi perfettamente allo spirito del vostro festival, sarà un'occasione per festeggiare con nuovi amici. Grazie!”

In programma, inoltre, altri cinque lungometraggi che saranno proposti al pubblico in versione originale sottotitolata: “Il mio amico robot” di Pablo Berger (Spagna/Francia, 90’, 2023), e le opere di Jean-François Laguionie “Le voyage du Prince” (Francia/Lussemburgo, 76’, 2019), “Le Tableau” (Francia/Belgio, 76’, 2011), “Le château des singes” (Germania, 75’, 1999) e “Louise en hiver” (Francia/Canada, 75’, 2016).

Riceveranno il Premio alla Carriera di Imaginaria 2024 anche le artiste le artiste Izabel Plucinska e Ursula Ferrara. Le opere di Ferrara - fotografa, pittrice, disegnatrice, animatrice, sperimentatrice indipendente, anima libera, visionaria e poeta dell’immagine - hanno fatto il giro del mondo, ottenendo premi e riconoscimenti ovunque, da Cannes a Berlino, da Tokyo a New York, da Toronto a Edimburgo. Mostre retrospettive sono state organizzate anche da Nanni Moretti nell’ambito del suo Sacher Film festival, dall’Isola Film Festival, dal Fano International Film Festival e dal Festival del Film di Locarno. Plucinska, protagonista della sezione dedicata al cinema d’animazione autoriale polacco di Imaginaria, è una pluripremiata e talentuosa animatrice - vincitrice dell’Orso d’Argento nella Short Film Competition alla Berlinale - e durante la rassegna sarà presentata per la prima volta in Puglia la sua personale completa: ben 15 opere realizzate in claymation (animazione a passo uno con la plastilina), in cui quotidianità e dimensione onirica si avvicendano in modo sorprendente. “Non vedo l'ora di venire a Imaginaria - racconta Plucinska - il festival è un momento di festa, tutti vogliono provare qualcosa di nuovo. Sono curiosa di sapere se il pubblico apprezzerà la mia plastilina polacca e quali emozioni susciterà.”