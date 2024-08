Esplosione allo sportello bancomat della Bper di San Nicandro Garganico: indagini in corso

SAN NICANDRO GARGANICO - Nella mattinata di oggi, alle ore 4, un'esplosione ha colpito lo sportello bancomat della Bper di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Ignoti avrebbero utilizzato una carica esplosiva, conosciuta come "marmotta", inserendola all'interno della fessura da cui si preleva il denaro, provocando la deflagrazione.L'episodio si è verificato presso la filiale della Bper situata in corso Umberto I, nel pieno centro della cittadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Non è ancora chiaro se i malviventi, fuggiti subito dopo l’esplosione, siano riusciti a impossessarsi del denaro.Le forze dell'ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della banca, nel tentativo di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili.Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha commentato l'accaduto con preoccupazione: "A poche ore da una tragedia" - riferendosi all'incidente stradale che ha visto la morte di un 13enne la sera precedente - "la criminalità ci mette anche del suo. Non accadeva dal 2018 un fatto del genere. Ringrazio i carabinieri per il lavoro interminabile di questa notte e spero che gli autori di questo reato vengano individuati e assicurati alla giustizia."L'episodio ha scosso la comunità locale, già segnata dal recente lutto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nel territorio. Le indagini proseguono.