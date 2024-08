Conversano, inaugurata la XXII edizione di Imaginaria Festival con una mostra d'eccezione e un cineconcerto sold out

CONVERSANO - La XXII edizione di Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, inizia con un grande successo di pubblico per il cineconcerto “Sepè le Mokò” di Daniele Sepe: soldout, infatti, l’esplorazione in chiave jazz della filmografia di Totò che si è tenuta ieri nel Giardino dei Limoni di San Benedetto. Ad aprire la kermesse di Conversano, inoltre, anche il vernissage della mostra in collaborazione con la Galleria Caracol, visitabile gratuitamente fino al 25 agosto dalle 18:00 alle 23:00 nella Pinacoteca Diocesana della Chiesa di Santa Chiara.Proseguono domani, 20 agosto, i laboratori dedicati ai più piccini, dagli appuntamenti dedicati al cinema d’animazione della Giuria Kids tenuti da Beatrice Mazzone al laboratorio creativo sulle immagini “Avventure poetiche di disertori cosmici” a cura di Tomas Di Terlizzi, in programma alle 18:00 nella Libreria Ikigai di via Conte 4 (per info e prenotazioni https://imaginaria.eu/i-macchionauti-avventure-poetiche-di-disertori-cosmici/)Ad incontrare pubblico e appassionati domani dalle 19:00, invece, nella Terrazza di San Benedetto, sono la pluripremiata e talentuosa animatrice polacca Izabel Plucinska ed Elena Marcheschi del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa), protagoniste del secondo Imaginaria Meetings di questa edizione. Plucinska, protagonista della sezione dedicata al cinema d’animazione autoriale polacco di Imaginaria, è una pluripremiata e talentuosa animatrice, vincitrice dell’Orso d’Argento nella Short Film Competition alla Berlinale. Durante la rassegna riceverà il premio alla Carriera 2024 di Imaginaria e sarà presentata per la prima volta in Puglia la sua personale completa: appuntamento alle 22:00 nel Chiostro di San Benedetto per la proiezione di ben 15 opere realizzate in claymation (animazione a passo uno con la plastilina), in cui quotidianità e dimensione onirica si avvicendano in modo sorprendente.E sempre nel Chiostro di San Benedetto, dalle 21:00 via alle proiezioni della Graduation Short Film and Music Video Competition - “Dòma” di Chiara Seveso (Italia, 2023, 4’), “Echoes” di Robinson Drossos (Francia, 2024, 7’19), “Hooked on Illusions” di Laura Isabel Schneider (Germania, 2023, 4’28), “I Wanna Be A Statue” di Harvey Auerbach-Dunn (Gran Bretagna, 2023, 3’17), “Walking On The Planet” (Gábor Antal Trio) di Tamara Bella, Gábor István Gurka, Kata Hollós e Kornél Pittmann (Ungheria, 2023, 4’03) e “I’m Leaving (Kinemus)” di Michelle Brand (Germania, 2023, 3’34) - a cui seguirà alle 23:00 la proiezione dei corti in concorso nella Main Competition International Short Film, “Joko “di Izabela Plucińska (Polonia, 2024, 15’32), “Circle” di Yumi Joung (Corea del Sud, 2024, 6’50), “Extremely Short” di Koji Yamamura (Giappone, 2024, 5’18), “Flower Show” di Elli Vuorinen (Finlandia, 2023, 8’31), “Fracti” di Lavinia Petrache (Svizzera, 2023, 5’34) e “It shouldn’t rain tomorrow” di Maria Trigo Teixeira (Germania, 2024, 11’30).Nel Giardino dei Limoni, infine, dalle 21:00 saranno proiettate le opere della Children’s Short Film Competition “Ethel” di Beatrice Jäggi (Svizzera, 2023, 8’), “Falling a-park” di Francesca Curaba e Christian Rosati (Italia, 2023, 8’22), “Filante” di Marion Jamault (Francia, 2024, 8’49), “For You” di Luca Paulli (Gran Bretagna, 2023, 3’33), “Freelance” di Luciano A. Muñoz Sessarego, Magnus I. Møller e Peter Smith (Danimarca, 2024, 2’40) e “Head in the Clouds” di Rémi Durin (2023, Francia, 10’33), mentre alle 22:00, nell’ambito della retrospettiva dedicata a Jean-François Laguionie, sarà proposto il lungometraggio “La tela animata” (2011, Francia, 76’): il film, candidato ai César come miglior film d’animazione - racconta le avventure di un gruppo di personaggi che lasciano i loro quadri per andare alla ricerca del pittore che li ha creati. Realizzato in tecnica mista, con sequenze di animazione bidimensionale inserite in ambientazioni in computer grafica, la sua produzione è durata cinque anni.