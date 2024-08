Corigliano d'Otranto, martedì 20 agosto al Castello Volante la musica di Raffaella Roccasecca e le poesie di Alessandro Francesco Alfieri

CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - Martedì 20 agosto (ingresso libero) la terrazza di Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, ospita una serata tra poesia, musica, food e drink. Dalle 18:30 sarà possibile degustare un aperitivo e apprezzare il rinnovato menù proposto da Diletta Bagordo e Andrea Mazzola, sorseggiando un cocktail dalla lista scelta con cura da Michele Contini. Alle 20:00, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Magma aps, dialogando con Isabella Pandelli, il medico Alessandro Francesco Alfieri, appassionato di cinema, letteratura, astronomia, fotografia e musica, presenterà la sua prima raccolta di poesie "Il peso dei fiori" (Edizioni Creativa). - Martedì 20 agosto (ingresso libero) la terrazza di Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, ospita una serata tra poesia, musica, food e drink. Dalle 18:30 sarà possibile degustare un aperitivo e apprezzare il rinnovato menù proposto da Diletta Bagordo e Andrea Mazzola, sorseggiando un cocktail dalla lista scelta con cura da Michele Contini. Alle 20:00, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Magma aps, dialogando con Isabella Pandelli, il medico Alessandro Francesco Alfieri, appassionato di cinema, letteratura, astronomia, fotografia e musica, presenterà la sua prima raccolta di poesie "Il peso dei fiori" (Edizioni Creativa).





«Queste righe, in fondo, altro non sono che il mio tentativo di raccogliere questi fiori e conservarli in un libro, fino a che, un giorno, sfogliandone le pagine, questi momenti lasciati seccare nella mia memoria mi ridiano il profumo di quei giorni» sottolinea l'autore magliese.





Alle 21:30 spazio al concerto di Raffaella Roccasecca. Affiancata da Federico Specchia (chitarra), Tonio Longo (basso), Roberto Fedele (batteria) la cantante leccese proporrà un viaggio musicale tra grandi successi della musica rock italiana e internazionale. In scaletta non mancheranno alcuni brani del suo album d'esordio "Tutta scena" e i successivi singoli "Una poltrona per due", "13" e "Che vuoi che sia". Musicista, cantante, artista poliedrica, direttrice artistica di eventi e locali, studentessa del Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, nel suo nuovo progetto di inediti arriva a esprimere pienamente la sua personalità, a raccontare se stessa e tutti coloro che si rivedono nelle sue canzoni, utilizzando luoghi comuni e non della vita di ognuno, seguendo nei brani il filo rosso, un solo filo rosso: l’amore con un pizzico di rock’n roll.