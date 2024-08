Costa Sveva: Un Nuovo Brand per la Rinascita Culturale e la Promozione del Territorio

BARI - Un progetto ambizioso e strategico prende il via nella provincia di Barletta Andria Trani (Bat): la nascita del brand *Costa Sveva*, un'iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, e dall’Assessore al Turismo Maria Rosaria Capodivento. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il patrimonio turistico e culturale del territorio e inserirlo nel più ampio sistema turistico della Puglia, che ha già conquistato un ruolo di rilievo a livello internazionale.Il percorso di promozione territoriale, che si concretizzerà con la firma di un protocollo d’intesa tra i dieci comuni della Bat e la Regione Puglia, rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del brand *Costa Sveva*. Grazie a questa sinergia, l’intera provincia è pronta a esprimere appieno il suo potenziale attrattivo, fino ad ora in gran parte inespresso.Il territorio della Bat offre un paesaggio di straordinaria bellezza che si estende dalla Valle dell'Ofanto al mare, passando per le colline, le città e l’entroterra murgiano, con punti di riferimento unici come Castel del Monte e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Queste risorse naturali e culturali costituiscono le fondamenta su cui si costruirà l’attrattiva turistica dell’area.“Trinitapoli sarà in prima linea per questa occasione di promozione,” ha dichiarato il Sindaco Di Feo, evidenziando l’importanza del progetto intrapreso con l'Assessore Capodivento. Il Sindaco ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, che mira a rendere il territorio una meta di eccellenza all'interno del panorama turistico pugliese.L'Assessore Capodivento ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione del progetto, sottolineando come il brand *Costa Sveva* contribuirà a strutturare un palinsesto annuale di eventi e attività uniche nei dieci comuni della Bat, con un particolare focus su Trinitapoli. “Il progetto coinvolgerà non solo le amministrazioni locali ma anche le comunità e i privati,” ha spiegato l’Assessore, evidenziando l’importanza di una partecipazione attiva e condivisa per il successo dell’iniziativa.Il palinsesto prevederà eventi culturali, spettacoli, attività sportive, iniziative religiose, manifestazioni turistiche ed enogastronomiche, con l’obiettivo di creare un’offerta turistica integrata e di qualità. “Questo permetterà alla provincia Bat e al nostro Comune di inserirsi a pieno titolo nel sistema turistico regionale, che ha già reso la Puglia una delle mete più ambite a livello internazionale,” ha concluso l’Assessore Capodivento.Il brand *Costa Sveva* rappresenta dunque un’opportunità unica per il rilancio culturale ed economico del territorio, con la prospettiva di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori, promuovendo al contempo l’identità e le eccellenze locali.