Le opere della professoressa di arte Valentina Savina Vurchio per celebrare la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

CERIGNOLA - Dopo i successi riscontrati durante le varie iniziative culturali ed artistiche come: la Collettiva Nazionale Itinerante, dal titolo “Trascendenza nell’arte. Angeli”, a cura del direttore artistico Mario Castellese, dell’Associazione Art Emotions For Soul, presso Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini (TV) dal 6 al 14 Aprile 2024, con tappa successiva a Mussolente (VI) dal 4 al 14 Maggio 2024; soprattutto a seguito di un altro importante progetto dedicato all’Arte Sacra Contemporanea, organizzato dagli Artisti per Dio, dal titolo “Un Fiore per Maria”, svoltosi a Maggio 2024, la professoressa Valentina Savina Vurchio, docente di Arte e Immagine presso l’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” di Cerignola (Fg), ha dedicato la sua nuova creazione artistica alla Beata Vergine Maria. L’opera è stata donata alla Parrocchia B.V. M. Assunta di Cerignola. L’illustrazione è stata pubblicata sul manifesto che descrive il programma relativo ai festeggiamenti del 2024 e in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Arciconfraternita Maria SS. Assunta in Cielo, il 10 Agosto 2024, è stata distribuita la nuova immaginetta che presenta questo capolavoro. L’illustrazione ritrae la nostra Mamma Celeste durante l’Assunzione al Cielo, evidenziata dalla presenza del Portale Aperto della Chiesa che rappresenta simbolicamente anche la Porta del Cielo; la Madonna è circondata da colorate e fantasiose nuvole, mentre sul mantello e sull’aureola si posano le brillanti stelle che abitano il firmamento. La composizione è stata realizzata con estrema raffinatezza ed eleganza in un connubio professionale perfetto tra visione classica e contemporanea. La Vergine Maria è ricca di delicate sfumature che evocano purezza e sacralità nella trasparenza dei toni pastello che si sovrappongono in una radiosa atmosfera. A rendere speciale la rappresentazione, in alto, è presente anche lo Spirito Santo, che brucia con il suo amore e illumina con la sua luce irradiando l’aureola di Maria nello splendore dell’eternità.Nell’Arte tutto può essere fonte d’ispirazione, dal reale al divino. Per l’artista Vurchio la ricerca dell’aspetto sacro è un appassionante richiamo all’approfondimento dei temi cristiani profondi. Per gli osservatori si aprono nuovi orizzonti, ognuno può interpretare, riflettere ed ammirarne la bellezza. L’Assunzione di Maria al Cielo è un dogma di fede, secondo il quale Maria, madre di Gesù Cristo, al termine della sua vita terrena, andò in Paradiso in anima e corpo. “La Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo” (Papa Pio XII).La critica definisce l’arte della professoressa Vurchio una poesia cromatica. Con ammirazione ci si emoziona osservando quest’opera, rimane impressa nella mente con quel tocco di luce che è tipico del suo stile. Quest’opera ispira ed invita a pregare, suscitando uno spirito di affidamento a Maria. Valentina Savina Vurchio, collabora con le sue creazioni artistiche al Progetto “Artisti per Dio #concreandopergesù”, nato alla fine del 2020 grazie ad Erika Fossati e Valentina Mulè, due artiste meravigliose che hanno fondato il gruppo al Servizio di Dio, è così che ha origine l’iniziativa che vede gli artisti di ogni regione come missionari veri e propri che offrono il proprio talento a Dio per la venuta del Suo Regno nei cuori. Parte come un’iniziativa che opera sui canali social, ma si fa’ presente dovunque questa operi.L’Artista per Dio è un adoratore di Dio Padre, dunque le opere perseguono la ricerca del buono, del bello e del vero. “Dio è bellezza” esclamano i santi e l’arte deve ispirare per amore della fede in Dio. Valentina Savina Vurchio, inoltre ha partecipato con gli Artisti per Dio al Primo Evento in presenza “Il Mistero della Bellezza Incarnata” a Roma il 3 e 4 Gennaio 2024, presso l’Auditorium Santa Chiara dove erano presenti pittori, compositori, cantanti, musicisti, poeti ed esperti di danza provenienti da ogni luogo, inoltre si è impegnata per la realizzazione dei disegni che hanno dato vita alla Via Crucis con la voce dei missionari digitali, che il 22 Marzo 2024 si sono incontrati on-line per meditare la Passione di Cristo, soprattutto per contemplare con la preghiera Colui che ci ha amato fino a dare la sua vita per noi.