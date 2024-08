Crisi nera Milan: ko 2-1 contro il Parma

Crolla il Milan nel secondo turno di campionato contro il Parma. Al Tardini i ducali si portano subito in vantaggio con Man che servito da Valeri, buca la porta rossonera. Il povero diavolo cerca si reagire, ma non crea occasioni degne di nota. Nella ripresa, è il 66' quando Pulisic cerca di rimettere le cose a posto siglando il pareggio a porta vuota su guizzo di Leao. La gioia dei tifosi rossoneri dura appena una decina di minuti, quando Cancellieri appena subentrato buca Maignan per il 2-1 definitivo che fa cadere gli uomini di Fonseca in una crisi profonda.