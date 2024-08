La Taranta incanta Melpignano: il Concertone finale 2024 celebra la 'Generazione Taranta' con ospiti d’onore e tradizione salentina

MELPIGNANO - Alle 21:20, la Taranta ha dato il via alla sua ultima tappa del festival 2024 con il tradizionale Concertone finale di Melpignano, evento che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone per una grande festa musicale. Questa edizione, dedicata alla "Generazione Taranta", celebra coloro che sono cresciuti insieme al festival, divenuto il più famoso di world music in Italia.Gli ospiti d’onore di quest’anno sono stati Angelina Mango, Gaia, Geolier e Ste, ciascuno dei quali ha portato la propria sensibilità nell'interpretare la ricca tradizione musicale salentina. Il maestro concertatore Shablo e il direttore artistico Riccardo Zangirolami hanno guidato l’orchestra e gli artisti in un'esperienza che unisce passato e presente, creando un ponte tra la cultura popolare e le nuove tendenze musicali.Il Concertone di Melpignano è così diventato ancora una volta un simbolo di coesione culturale, unendo generazioni diverse in un'unica celebrazione della musica e delle radici salentine.