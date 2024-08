Cyberbullismo, la pugile Imane Khelif denuncia Elon Musk e JK Rowling

La pugile algerina Imane Khelif, medaglia d'oro olimpica, ha denunciato Elon Musk e JK Rowling per molestie informatiche aggravate. L'indagine, come comunica la Procura di Parigi a France Presse, è stata avviata dal Centro nazionale per la lotta all'odio online per "molestie informatiche basate sul genere, insulti pubblici basati sul genere, provocazioni pubbliche alla discriminazione e insulti pubblici basati sull'origine.

La sua vittoria ha rappresentato un trionfo personale per Imane Khelif, che ha saputo superare le difficoltà e le polemiche che hanno accompagnato il suo percorso olimpico, in particolare dopo il ritiro di Angela Carini agli ottavi di finale. Khelif si conferma così una delle stelle emergenti del pugilato internazionale, portando orgoglio e gloria all'Algeria.