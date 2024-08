Max Nardari, grande successo per il suo nuovo film 'Amici per caso'

Venticinque brani per raccontare un’amicizia particolare, quella tra un ragazzo omofobo e uno gay. Max Nardari firma la colonna sonora del suo nuovo film, ‘Amici per caso’, dal titolo ‘’Marry me” (Warner Music Italia/Edizioni Digital Noises) realizzata insieme al compositore e produttore Matteo Passarelli.

Per il lancio del film la Reset Production (casa di produzione cinematografica fondata da Max Nardari) ha già realizzato 5 videoclip : “Ci pensi mai” di Azzena (scena in cui gli attori Beatrice Bruschi e Giorgio Belli ballano ispirandosi al film Pulp fiction, “Would you marry me” interpretata da Azzena e Nardari con un corpo di ballo (scena di apertura del film con Rocco Fasano), “I’am Back” interpretata da Nardari con l’attrice Marina Suma (scena del pub con tutti i protagonisti del film), “Give me a reason” interpretata da Max Nardari con l’attrice Clizia Fornasier (scena della discoteca) e il videoclip “A Different World” di Jean Michel Byron in cui compaiono tutti gli attori del film.

«Il film “Amici per caso” - racconta il regista Max Nardari - nasce da un cortometraggio che ho realizzato nel 2010 dal titolo “ Lui e l’altro” che vedeva protagonisti Alessandro Borghi, Ivan Bacchi e Giorgia Wurth. Fu uno dei primi lavori di Borghi e il corto all’epoca vinse un sacco di premi. L’idea del film nasce durante un chiacchierata sul tema della difficoltà di affittare casa a persone diverse tra loro, in particolare trattando la convivenza tra un coinquilino etero e uno gay. Abbiamo pensato che per poter metabolizzare certi argomenti tanto discussi, che sollevano polemiche sempre più accese, la cosa migliore fosse trovare una chiave comica, vedendo il lato positivo”.

Amici per caso: Può nascere un'amicizia tra un ragazzo omofobo e un ragazzo gay? Cosa possono imparare l'uno dall'altro? Parte da due domande apparentemente scontate la trama di ‘Amici per caso’, commedia diretta da Max Nardari che sarà nei cinema a partire dal 25 luglio.

La trama vede protagonisti Pietro, rozzo e maschilista, e Omero, ragazzo gay, serio e raffinato, che il destino porta a condividere lo stesso tetto. Pietro, infatti, si ritrova da un giorno all’altro a essere messo alla porta da Lolly, la fidanzata, stufa di essere relegata in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Anche Omero viene allontanato dall’amore della sua vita, Andy, quando tentenna davanti alla richiesta di matrimonio di quest’ultimo. E quando Omero è costretto a trovare un coinquilino per una casa troppo impegnativa economicamente, ecco che inizia la convivenza con Pietro. In una battaglia quotidiana contro pregiudizi e omofobia. Cosa succederà ai due ‘amici per caso’?

Una commedia frizzante e divertente, distribuita da Adler Entertainment, pronta a sfidare le discriminazioni di genere, che vede nel cast Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Marina Suma, Giorgio Belli, Daniel Mcvicar e la partecipazione straordinaria di Jean Michel Byron.

Biografia: Max Nardari è regista, autore, sceneggiatore, produttore e compositore. ‘Amici per caso’ è la sua nuova prova dietro la macchina da presa, dopo ‘Di tutti i colori’ (2015, tradotto in Russia con il titolo Liubov Pret-a-Porter), ‘La mia famiglia a soqquadro’ (2017), ‘Diversamente’ (2021) e ‘Ritorno al presente’, quest’ultimi due usciti in esclusiva su Prime Video che complessivamente hanno ottenuto 26 riconoscimenti, tra cui il Premio Leone di Vetro al Festival di Venezia 2022, il Premio Miglior Film e Miglior attrice internazionale al Chicago Film Festival 2022 e premio per la migliore colonna sonora al Cilento Film Festival 2022. Nel 2024 è in uscita anche il film ‘Come ti rovino mamma e papà’, con protagonisti Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini, remake del film La mia famiglia a soqquadro.