Decreto carceri: via libera della Camera tra polemiche politiche

ROMA - Il via libera definitivo della Camera al decreto carceri ha sollevato forti polemiche politiche. L'approvazione da parte di Montecitorio è avvenuta mentre a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni incontrava il Guardasigilli Carlo Nordio, i sottosegretari Ostellari, Delmastro, Sisto e i presidenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera, Giulia Bongiorno e Ciro Maschio, per discutere i prossimi passi da fare per affrontare l'emergenza carceri, che "resta una priorità".

Durante l'incontro, Nordio ha fatto sapere di aver chiesto un incontro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di voler proporre "modifiche alle norme sulla custodia cautelare". Le opposizioni sono insorte, richiedendo una telefonata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per chiedere "l'immediata convocazione di una conferenza dei capigruppo" al fine di definire "un'azione riparatoria" da parte del Guardasigilli, Nordio, per quanto avvenuto nel pomeriggio sulla questione carceri.

Nordio: “Ho chiesto un incontro a Mattarella

Oggi l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto carceri con 153 voti favorevoli, 89 contrari e 1 astenuto. In contemporanea, a Palazzo Chigi si è tenuto l’incontro alla presenza della premier Meloni. Il Guardasigilli ha fatto sapere di aver chiesto un incontro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di voler proporre "modifiche alle norme sulla custodia cautelare".

Nordio ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre al Csm di potenziare la copertura di organico per la magistratura di sorveglianza e di prevedere che i detenuti tossicodipendenti scontino la pena in comunità, come chiesto anche da Forza Italia con i suoi emendamenti al Senato.

Le polemiche non si sono fatte attendere, con le opposizioni che chiedono chiarimenti e misure correttive immediate da parte del governo. La situazione resta tesa, con le forze politiche che si preparano a ulteriori confronti su un tema delicato come quello delle carceri.