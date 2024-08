Dell'Erba: ‘Il Gargano vive una emarginazione sanitaria da terzo mondo’

“Più volte ho rimarcato l’emarginazione sanitaria del Gargano e quello che sta accadendo in questi giorni, Ferragosto compreso, è l'ennesima prova che il servizio offerto non solo è carente ma in alcuni momenti completamente assente, anche con la Guardia Medica”. Il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell'Erba, evidenzia lo stato da Terzo Mondo dei servizi sanitari per tutta l'area garganica, soprattutto in questo periodo di grande affluenza turistica.

“Senza un ospedale e con la Guardia Medica che, ad esempio, a Peschici riapre dopo Ferragosto, la farmacia del paese è stata completamente presa d’assalto. Per avere assistenza sanitaria l’unica soluzione è chiamare il 118 ma in quel caso deve esserci una urgenza. Per turisti e residenti sono giorni in cui il miglior augurio è quello di sentirsi bene, altrimenti bisogna mettersi in auto e raggiungere San Giovanni Rotondo o Foggia. Quello che sta accadendo sul Gargano è lo specchio di un fallimento senza precedenti della Regione Puglia in ambito sanitario con il governo di centrosinistra”, conclude Dell’Erba