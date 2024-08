Dialisi in vacanza, in Puglia per i bambini c’è il centro di nefrologia del Giovanni XXIII

BARI - Per chi è affetto da insufficienza renale cronica può diventare difficile anche fare brevi periodi di vacanza per la necessità di effettuare l’emodialisi. In Puglia la continuità assistenziale per questa procedura è assicurata per i bambini presso il centro di Nefrologia Pediatrica dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Da metà giugno sono già tre i pazienti minori arrivati da fuori regione (due provenienti dalla Lombardia e uno dalla Basilicata) per effettuare il trattamento dialitico, abitualmente eseguito presso i centri dialisi di provenienza.“Essere inseriti nel circuito nazionale dei Centri di Nefrologia Pediatrica, attraverso la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica - commenta il dott. Mario Giordano, dirigente responsabile dell’unità operativa e Presidente eletto della SiNePe - ci consente di offrire, alle famiglie in cui sia presente un minore con questa patologia, la possibilità di usufruire di questa opportunità senza rinunciare a vacanze nella nostra Regione a forte vocazione turistica”.L’associazione ANED Puglia ha collaborato con la nefrologia pediatrica e le famiglie dei pazienti per i passaggi necessari alle specifiche di assistenza e accoglienza delle famiglie.