Domenica a Carosino 'Bacco in Masseria' con 'Visoni di… Vino'

CAROSINO - Proseguono le attività del Progetto “Visoni di… Vino” di CarusTeatro Aps che, grazie a una rassegna con proiezioni di film e performance teatrali, intende usare queste due forme d’arte per far riflettere la comunità di Carosino e dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l’agricoltura, il lavoro, l’enologia e l’ambiente.Il progetto intende soprattutto promuovere il ritorno all’agricoltura, la secolare forma di economia di questo territorio, applicando però nuovi criteri di sostenibilità ambientale e pratiche agronomiche in grado di garantire produzioni di eccellenza!Il prossimo appuntamento è “Bacco in Masseria” che si terrà, a partire dalle ore 17.45, nella serata di domenica 25 agosto, un evento con posti limitati (info e prenotazioni 377.3286860) che costituisce un gustoso prologo alla “Sagra del Vino 2024”.Suggestiva location sarà la Masseria Misicuro ubicata sulla SS 603 Carosino/Francavilla Fontana, quella Via Appia recentemente dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco.Si inizia alle ore 17.45 con la facoltativa “vendemmia experience” che, a favore dei bambini e delle loro famiglie che desiderino parteciparvi, si svolgerà nei vigneti dell’Azienda agricola La.Mar dei F.lli La Neve sul viale di pini che conduce alla location, per poi proseguire in masseria con la lavorazione dei grappoli raccolti nell’occasione.Alle ore 19.00 inizierà il laboratorio di panificazione tradizionale a cura di Bakery Fumarola, i cui manufatti saranno poi cotti nello storico forno a legna della masseria che sarà acceso per l’occasione.Mentre pucce, taralli e pagnotte vengono cotti, alle ore 20.15 ci sarà “Pillole di storia”, un momento curato dall’Arch. Angelo Campo che illustrerà la storia della masseria Misicuro che porta ancora il nome dell’antica Mesochorum, “statio” mediana della via Appia nel tratto tra Taranto ed Oria, che custodisce tracce di alcuni impianti termali di epoca romana.Alle ore 20.45 ci sarà la cena in masseria con la degustazione di prodotti tipici a cura della Bakery Fumarola e con i vini dell’Azienda agricola La.Mar dei F.lli La Neve, un momento allietato dalle note del trio “Musicalmente” che proporrà un repertorio di classici della musica italiana in arrangiamenti jazz e swing, con il cantane Michele Mancone al piano, Claudio Chiarelli al sax e Sandro Esposito alla batteria.Il progetto “Visoni di… Vino” di CarusTeatro Aps, con partner il Comune di Carosino, è finanziato dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0.Si ringraziano le aziende del territorio che con i loro prodotti permetteranno le degustazioni enogastronomiche di “Visoni di… Vino”: Panificio San Biagio, Fiorino Filiberto Srl, Panificio Di Napoli, Bakery Fumarola, ⁠Tenute Salentine Mario Marinelli, ⁠Giai Vini Daniele Marinelli, Brandisio di Oreste Tombolini, ⁠LaMar azienda dei F.lli Laneve,. ⁠Feudo Croce Tinazzi e Fiorino Luca.