Emergenza Idrica in Puglia: Fratelli d’Italia Chiede Discussione Immediata del Piano in Consiglio Regionale

BARI - La crisi idrica in Puglia raggiunge livelli critici, con una perdita senza precedenti di risorse idriche. Fratelli d’Italia chiede che il piano di emergenza approvato dalla Giunta regionale sia discusso immediatamente in Consiglio Regionale.

La situazione idrica in Puglia si aggrava ulteriormente, con un drastico calo del livello dell’acqua negli invasi regionali, laghi e dighe artificiali, fondamentali per l’irrigazione agricola. Il dato più allarmante è la perdita di 107 milioni di metri cubi d’acqua rispetto all'anno precedente. Questa emergenza idrica, definita senza precedenti, sta già avendo gravi ripercussioni sul settore agricolo: le produzioni di ortofrutta saranno dimezzate, la raccolta dell’uva è già calata del 50% e le rese per ettaro del grano duro sono in drastico calo. Le previsioni per la produzione di olive e olio nei prossimi mesi sono altrettanto cupe, mettendo a rischio i risultati positivi della scorsa campagna olearia.

In risposta a questa crisi, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025”. Il documento, elaborato in collaborazione con Arif, Acquedotto Pugliese e Acque del Sud, punta a fronteggiare la scarsità d'acqua che ha colpito duramente la regione negli ultimi mesi, aggravata dalla riduzione significativa della disponibilità di numerosi invasi tra Puglia e Basilicata.

Tuttavia, Fratelli d’Italia ritiene che un piano di tale importanza non possa essere attuato senza un’adeguata discussione in Consiglio Regionale. Per questo motivo, il partito ha presentato una mozione che impegna la Giunta a un atto ufficiale di sostegno agli agricoltori e alle imprese agricole, elementi chiave dell'economia pugliese. Secondo Fratelli d’Italia, è indispensabile stare al fianco delle centinaia di aziende del territorio che stanno affrontando aumenti vertiginosi dei costi di produzione, nuovi vincoli per le coltivazioni e una situazione complessivamente insostenibile.

“La nostra agricoltura è il cuore pulsante dell’economia pugliese,” affermano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, “e non possiamo permettere che questa crisi idrica la soffochi ulteriormente. Il piano deve essere discusso e condiviso al più presto in Consiglio Regionale per dare un supporto concreto e tempestivo al nostro settore primario.”