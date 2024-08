Emiliano sull'incontro con il Governo Nazionale sui Fondi FSC 2021-2027: 'Destinati a interventi urgenti in cinque ambiti di intervento cruciali per comunità pugliese'

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato positivamente la disponibilità del Ministro Fitto ad organizzare un primo incontro a fine agosto con la Regione Puglia per discutere della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027.

"Venerdì scorso abbiamo presentato alle strutture tecniche del Ministero una richiesta di anticipazione della dotazione del FSC 2021/2027 per circa 1,660 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a interventi urgenti e rilevanti in cinque ambiti di intervento cruciali per la comunità pugliese," ha dichiarato Emiliano.

Cinque Ambiti di Intervento Prioritari

Transizione Ecologica e Adattamento ai Cambiamenti Climatici: Il primo ambito riguarda la transizione ecologica e le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione alle risorse idriche e ai rifiuti. Emiliano ha sottolineato l'importanza di potenziare le infrastrutture civili e agricole per affrontare la riduzione delle risorse disponibili, come evidenziato nel Piano di emergenza per la crisi idrica 2024/2025 adottato dalla Giunta regionale. Sul fronte dell'economia circolare, è necessario migliorare la dotazione impiantistica regionale e incrementare i livelli di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.

Rafforzamento del Sistema delle Imprese e del Mercato del Lavoro: La seconda priorità riguarda il rafforzamento del sistema delle imprese e del mercato del lavoro regionale. Questo include il finanziamento di progetti di investimento già presentati e non avviati per mancanza di risorse finanziarie, come i Contratti di programma, i Programmi integrati di agevolazione e il Titolo II. L'obiettivo è sbloccare oltre 2 miliardi di investimenti produttivi per sostenere la crescita delle imprese e del mercato del lavoro.

Mobilità Sostenibile: Altri interventi riguardano la mobilità, con l'acquisto di nuovi autobus a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico locale e la fornitura di treni a idrogeno per le flotte TPL. Questo include anche interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico in condizioni di particolare vetustà.

Diritto allo Studio: Un'altra priorità riguarda il rafforzamento del diritto allo studio dei giovani pugliesi. Questo sarà realizzato attraverso la qualificazione e l'ampliamento delle residenze universitarie, con l'obiettivo di fare della Puglia un polo di attrazione per studenti da altre regioni.

Raggiungimento degli Obiettivi del PNRR: L'anticipazione dei fondi FSC sarà utile anche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Conclusioni

"Si tratta di una manovra importante all’interno di una proposta complessiva più ampia che punta alla sostenibilità ambientale, economica e sociale dello sviluppo regionale. Questa include anche sanità, welfare, cultura, energia, transizione digitale e politiche attive del lavoro, elementi fondamentali per il futuro della comunità pugliese," ha concluso Emiliano. "Siamo certi che il confronto e la condivisione di progetti strategici ci consentirà di giungere nel mese di settembre alla delibera Cipess di anticipazione e subito dopo alla stipula dell’accordo di coesione".