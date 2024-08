Parigi '24: l'Italia brilla alla undicesima giornata, oro o argento con Tita-Banti

PARIGI - La undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi ha portato grandi soddisfazioni per l'Italia, con la certezza di una medaglia nella vela e importanti qualificazioni nelle discipline di atletica e arrampicata sportiva.La coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti è al comando nella classe Nacra 17 prima della medal race di domani. Gli attuali campioni olimpici devono semplicemente arrivare al settimo posto per assicurarsi l'oro, confermando così la loro superiorità nella disciplina.Occhi puntati sulle finali del salto in lungo, dove Mattia Furlani ha ottenuto l'accesso tra gli uomini, e Larissa Iapichino ha conquistato il pass tra le donne. Entrambi gli atleti sono pronti a dare il massimo per portare a casa una medaglia.Pietro Arese gareggerà nella finale dei 1500 metri, una delle competizioni più attese, mentre Sara Fantini si prepara a competere nella finale del lancio del martello.Matteo Zurloni si è qualificato per la fase finale dell'arrampicata sportiva speed, aggiungendo un'altra opportunità di medaglia per l'Italia.In campo anche l'Italvolley femminile, che sfiderà la Serbia per un posto in semifinale. Meno fortunato il Setterosa, la squadra femminile di pallanuoto, che è stata eliminata ai quarti di finale dai Paesi Bassi.