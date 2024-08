"Enlightenment", lo spettacolo musicale e immersivo di luci sul ciclo della vita a Casa Cardinale Ildefonso Schuster

MILANO - Un incredibile viaggio attraverso il ciclo della vita e delle stagioni vi attende. Enlightenment, l’esperienza di tecnologia e d'arte originale prodotta da Projektil, un collettivo artistico svizzero di fama internazionale, in collaborazione con Fever, arriva a Milano. Dopo Zurigo, Lione e la scorsa primavera a Torino, il nuovo scenario per questa suggestiva esperienza immersiva di luce e suoni sarà la Casa Cardinale Ildefonso Schuster a partire dal 12 settembre. Utilizzando tecnologie all'avanguardia e proiezioni scenografiche adattate all'architettura dell'edificio, questa esperienza immersiva accompagnerà gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso le quattro stagioni sulle note emblematiche di Vivaldi. I biglietti sono in vendita da oggi.

Una novità per uno spettacolo immersivo di luce basato sulle Quattro Stagioni di Vivaldi. Dopo il successo di Genesis a Milano l'anno scorso, Projektil e Fever, la piattaforma leader per la scoperta di esperienze e spettacoli dal vivo, ritorna nello stesso posto per presentare la sua nuova iniziativa culturale: Enlightenment. Questa esperienza racconta ai visitatori la storia della vita in una successione di luci colorate e di una colonna sonora curata meticolosamente. Projektil ha dato nuova vita alle composizioni originali di Vivaldi, riarrangiandole e registrandole appositamente per migliorare l'esperienza immersiva, infondendo ai brani classici un tocco contemporaneo.

Enlightenment fa parte di una serie di spettacoli di luce chiamati Eonarium che si svolgono in luoghi spettacolari noti per il loro carattere storico o che fanno parte del patrimonio culturale. Puntando ad amplificare l'atmosfera e l'architettura esistenti, questo spettacolo innovativo fatto di proiezioni è adattato esattamente alle misure del soffitto, delle pareti, dei balconi e delle altre strutture presenti nell’edificio, utilizzando un modello 3D dello spazio creato da una scansione degli interni. In questo modo, ogni spettacolo rappresenta un'esperienza immersiva attentamente studiata e unica per la città.

Le pareti e il soffitto del Salone Pio XII prenderanno vita grazie all'uso di tecnologie avanzate adattate esattamente all'architettura dello spazio. Comodamente seduti su sedie illuminati nel monumento, con gli occhi fissi sul cielo, gli spettatori potranno abbandonarsi a questo viaggio immaginario di 30 minuti attraverso una metamorfosi audiovisiva che rappresenterà primavera, estate, autunno e inverno.

Questo viaggio continuerà con due tappe aggiuntive nella magia dell'universo, portando gli spettatori direttamente al “Samsara” (un concetto preso in prestito dalle culture induista, buddhista e giainista che descrive il ciclo infinito di rinascita e sofferenza) e al “Nirvana” (il raggiungimento dell'illuminazione finale e la liberazione dal samsara. Un'esperienza affascinante che attirerà bambini e adulti, amici e famiglie.

I biglietti sono disponibili ora esclusivamente su sito web ufficiale e sulla piattaforma di Fever a partire da 17€ per gli adulti e 7€ per i bambini.

Informazioni - Enlightenment: uno spettacoli di luci immersivo

Dove: Casa Cardinale Ildefonso Schuster, Salone Pio XII (Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano)

Date e orari: a partire dal 12 settembre 2024, giovedì e venerdì dalle 19:30 alle 21:30 (ultimo ingresso), sabato dalle 18:00 alle 21:00 (ultimo ingresso), domenica dalle 18:00 alle 20:00 (ultimo ingresso).





Adulti (+18): a partire da € 12

Ragazzi (10-17): a partire da € 9

Bambini (5-9): a partire da € 7

Senior (65+): a partire da € 11

Gruppi (min 6 persone): a partire da € 11





Biglietti qui:

Enlighenment Milano al Casa Cardinale Ildefonso Schuster (eonariumexperiences.com)