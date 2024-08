Le serate speciali di Orsara con il Wood Film Fest

ORSARA DI PUGLIA – “L’acqua è vita”: non poteva esserci tema più attuale al centro del Wood Film Fest, evento giunto alla sua terza edizione e che, venerdì 23 e sabato 24 agosto, a Orsara di Puglia offrirà due serate nel segno di cinema, sapori, performance artistiche, musica e tanto altro ancora. Le due serate, entrambe con inizio alle ore 21, si terranno nell’ampia e suggestiva location del giardino dell’Abbazia Sancti Angeli.LE DUE SERATE. La prima serata, quella del 23 agosto, prenderà il via alle ore 21 con “Ulisse si è perso”, monologo con Vincenzo Ficarelli; alle ore 21.30 l’apertura ufficiale dell’edizione 2024; a seguire, la premiazione del cortometraggio “Boy in the woods” di Francisco Hauck; alle 22.30, video-call in diretta con il Friday For Future Nuova Zelanda. Dalle 23, il concerto live di Pier Cortese. La serata del 24 agosto, invece, sarà aperta alle ore 21 da “Anima liquida”, performance Teatrodanza con Maggie Salice. A seguire, la premiazione dei cortometraggi “Quel che resta” di Domenico Onorato, e “Wasted” di Tobia Passigato. Alle ore 22.30, video-call con Giacomo Bertoldi, ricercatore Eurac Research. Dalle ore 23, il concerto live di Mudimbi.A TUTTA BIRRA. Oltre ai film e alle esibizioni dal vivo, il festival offrirà anche un'esperienza unica con una proiezione di videoarte, inserita in un percorso sensoriale dedicato all'acqua. Questo percorso mira a sensibilizzare i partecipanti sull'importanza dell'acqua come risorsa vitale, esplorandone il ruolo attraverso un'esperienza immersiva e multisensoriale.Al Wood Film Fest 2024, inoltre, non mancheranno le delizie culinarie: durante il festival sarà possibile gustare la Birra Rebeers di Michele Solimando, un prodotto d’eccellenza del territorio, e le creazioni artigianali del maestro panificatore Pascal Barbato di Fulgaro Panificatori. Un'occasione per assaporare sapori autentici, perfetti per accompagnare la visione dei cortometraggi e gli altri eventi in programma.IL WOOD FILM FEST. L’evento è organizzato dalle aziende fondatrici ATS Monte Maggiore e JRSTUDIO Cinema, rappresentate rispettivamente da Ugo Fragassi e Roberto Moretto. Il Festival è sostenuto dal Comune di Orsara di Puglia, insieme ad Apulia Cinefestival Network grazie al contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia. L’iniziativa rientra nell'intervento "Promuovere il Cinema 2024", finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7. La classica formula che prevede la proiezione e la premiazione di prodotti cinematografici verrà alternata a performance artistiche che, anche senza parole, riusciranno a comunicare il messaggio che il WFF intende trasmettere.