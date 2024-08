Proiettile vagante ferisce un giovane in spiaggia a Campo di Mare durante la notte di Ferragosto

San Pietro Vernotico (Brindisi) - Un ragazzo di circa 20 anni è stato ferito di striscio a un polpaccio da un proiettile vagante la scorsa notte mentre si trovava in spiaggia a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Il giovane, che era sul posto per festeggiare Ferragosto insieme ad altre persone, è stato soccorso immediatamente e portato in pronto soccorso, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ed è stato dimesso poco dopo.L'incidente è avvenuto mentre sulla spiaggia erano presenti oltre 20 persone, molte delle quali hanno dichiarato di aver udito distintamente i colpi di arma da fuoco. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente, avviando un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto. I carabinieri hanno già raccolto le testimonianze dei presenti e stanno lavorando per risalire all'origine dello sparo.Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che qualcuno possa aver sparato in aria per 'festeggiare' la notte di Ferragosto, un comportamento irresponsabile e pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e determinare le esatte dinamiche dell'episodio.