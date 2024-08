Estate 2024, grande successo dei LIS Performer negli eventi salentini

LECCE - Una gran bella esperienza, quest’anno, in alcuni importanti eventi salentini grazie alla presenza dei LIS Performer che hanno avuto il compito di tradurre nella lingua dei segni i brani musicali portati sul palco dai Sud Sound System lo scorso 1 agosto e, il successivo 5 agosto, da Bandabardò nel corso dell’ormai tradizionale appuntamento estivo “Birra & Sound Circus – Festival Internazionale della Birra” a Leverano (Le). Un’occasione in cui è stata offerta una interpretazione “godibile” non solo per il pubblico sordo, ma per una platea di spettatori più ampia che ha imparato ad apprezzare la forza espressiva della LIS.Anche quest’anno, dunque, grazie al marchio AbilFesta, il servizio offerto dalla cooperativa leccese “L’Integrazione”, si è potuta garantire accessibilità ai luoghi degli eventi, consentendo alle persone con disabilità di goderne in totale sicurezza e nella massima tutela della propria salute.In particolare, l’esperienza dei LIS Performer - Davide Falco e Graziana De Mola - ha reso i concerti interamente accessibili ai disabili sensoriali, consentendo di includere pienamente nell’ascolto e nella visione tutti gli spettatori sordi ivi presenti e favorendo i normodotati nello sviluppo dell’apprendimento per imitazione. Tutti, infatti, si sono sentiti pienamente coinvolti dalle movenze dei performer partecipando allo spettacolo ed utilizzando, coralmente, alle movenze del gruppo rendendo così la musica un vero linguaggio universale.«Siamo entusiaste di lavorare con organizzatori che comprendono appieno il senso di AbilFesta – dichiara la presidente de L’Integrazione, Veronica Calamo -. Un sentito grazie alla famiglia Zecca che, ogni anno accoglie le nostre istanze e fa il possibile per assecondarle. L'augurio è che, come loro, altri organizzatori prendano in seria considerazione queste opportunità e, finalmente, l'accessibilità posso diventare “normalità” per una piena valorizzazione delle centinaia di eventi che, tutto l’anno, si organizzano non solo in Puglia ma in tutta la Penisola».Il 16 agosto si replica a Trepuzzi per il concerto di Antonella Ruggero e poi, il 24 agosto, l’immancabile appuntamento a Melpignano con il concertone della Notte della Taranta. È comunque sempre possibile seguire le attività, iniziative e progetti de L’Integrazione visitando il sito internet e tenendosi aggiornati attraverso i canali social Facebook ed Instagram