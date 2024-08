Fermata Av Foggia-Cervaro, Pd Foggia: 'Città di nuovo al centro dello sviluppo di tutta la Capitanata'

FOGGIA – “La nuova fermata dell’alta velocità ferroviaria Foggia-Cervaro è una grande opportunità. Con il sostegno della Regione Puglia, di concerto con Trenitalia e RFI, la nostra città dovrà essere capace di cogliere quella opportunità e di trasformare quella fermata in stazione, così da sviluppare appieno le potenzialità di sviluppo che derivano dal collegamento veloce con Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino”.Il Partito Democratico di Foggia accoglie con soddisfazione l’annuncio dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la nuova fermata Av Cervaro.“Stiamo parlando di un investimento importante e di una vera e propria svolta per quanto riguarda l’alta velocità di collegamento con la dorsale tirrenica. Ecco perché occorre che si lavori alla realizzazione di una vera e propria stazione, come ha dichiarato e fatto rilevare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Come Partito Democratico, assieme alla sindaca Episcopo, stiamo lavorando per restituire presente e futuro alla città di Foggia che, finalmente, torna a essere interessata dalla realizzazione di grandi infrastrutture strategiche. Stiamo lavorando anche per la mobilità interna e abbiamo stanziato risorse importanti per gli interventi che sistemeranno le strade cittadine. Foggia merita che le sia restituito il suo ruolo di capoluogo e di città il cui sviluppo è fondamentale per innestare processi di crescita di tutta la Capitanata”.