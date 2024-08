Bitonto Opera Festival: domani gran finale con 'Madama Butterfly'

BITONTO – Tutto pronto per l’evento clou della ventunesima edizione del Bitonto Opera Festival.Domani, martedì 6 agosto, alle ore 21 il chiostro dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto si trasformerà nella Nagasaki di inizio XX secolo per “Madama Butterfly”.A cento anni dalla morte, la rassegna di musica lirica della città dell’olio, con la direzione artistica del maestro Carlo Antonio De Lucia, renderà omaggio a Giacomo Puccini, portando in scena la sua “tragedia giapponese”.La geisha adolescente Cio Cio-san, interpretata da Nunzia Santodirocco, è venduta come sposa a un ufficiale della Marina americana, Pinkerton, nei cui panni si calerà il tenore spagnolo Joan Lainez. La ragazza, soprannominata Madama Butterfly per la sua fragile bellezza, è profondamente innamorata e ignora che per l’uomo quel matrimonio è soltanto un gioco. Butterfly presto si ritrova sola e con un figlio da allevare, ma il suo amore è tenace. Dopo tre lunghi anni, Pinkerton si ripresenta in Giappone con la vera moglie americana Kate (Stefania Capozzo) e Butterfly, schiacciata dal disinganno, consegna il figlio alla coppia e si toglie la vita.A completare il cast internazionale, selezionato grazie alle audizioni del BOF, che hanno visto la partecipazione di numerosi artisti anche da oltreoceano, Mariangela Zito (Suzuki), Carlo Giuseppe Monaco (Sharpless), Giovanni De Bari (Goro), Jacopo Dipasquale (il Principe Jamadory), Gudo Hasui (lo Zio Bonzo), Vito Telesca (Yakusidè), Nicola Cosimo Napoli (il Commissario Imperiale), Michele Bisceglie (l’ufficiale del registro), Anastasia Abryutina (la madre di Cio Cio-san), Annamaria Ressa (la zia), Anna Milella (la cugina) e Giole Latilla (Dolore).Le parti corali saranno affidate al Coro Bitonto Opera Festival, diretto dal maestro Giuseppe Maiorano, che curerà anche la regia della messinscena.Ad accompagnare gli artisti sarà l’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini.I costumi di scena sono stati realizzati, su indicazione della costumista Maria Rosaria Catalano, dai partecipanti al laboratorio sartoriale e teatrale, promosso dalle associazioni culturali La Macina, Bonum Totum e Coro Lirico Città di Bitonto, nell’ambito del progetto sociale In.Centro – Spazi Aggregativi Diffusi del Comune di Bitonto.Biglietti ancora in vendita su TicketOne (https://www.ticketone.it/eventseries/bitonto-opera-festival-3696136/) al costo di 15 euro. Info ai numeri 3391175513 o 3288930349.Il Bitonto Opera Festival, inserito nella Rete dei Festival di Bitonto, è organizzato da La Macina APS e Coro Lirico Città di Bitonto, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bitonto.