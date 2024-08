Furti seriali in spiaggia: carabinieri arrestano due persone a Monopoli

MONOPOLI - Negli ultimi tempi, la località Capitolo di Monopoli era stata teatro di numerosi furti ai danni dei bagnanti, suscitando un considerevole allarme tra cittadini e turisti. In risposta a queste preoccupazioni, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per garantire la sicurezza nella zona.Molte vittime, prevalentemente turisti, si erano ritrovate costrette a raggiungere la Caserma con indosso solo il costume da mare, poiché erano stati loro sottratti documenti, telefoni, denaro contante e persino le chiavi dell’automobile, rendendo necessario ricorrere all’autostop per chiedere aiuto o farsi accompagnare in Caserma.Sin dalla prima denuncia, i Carabinieri hanno organizzato una serie di servizi di vigilanza con pattuglie dedicate e appostamenti mirati a cogliere i ladri in flagrante. Questi sforzi hanno portato ai risultati sperati il 1° agosto, quando i Carabinieri del Comando Stazione di Monopoli hanno arrestato una coppia, un 50enne del brindisino e una 38enne originaria della provincia di Foggia ma residente a Monopoli, sorpresi mentre rubavano due borse lasciate da una coppia di turisti sui teli da mare.All'interno delle borse rubate, del valore complessivo di circa 2500€, vi erano documenti, iPhone, denaro contante, chiavi ed altri oggetti personali, che sono stati restituiti ai proprietari ignari del furto. I due malviventi sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari. Successivamente, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti, imponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.È importante ricordare che i procedimenti relativi a questi reati sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi opportune.