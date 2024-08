Galatone, 8/a edizione della 'Sagra del Carnevale'

GALATONE - Il Comitato Carnevale Galatonese torna a colorare l'estate galatonese, con la "Gastroallegria" che soddisferà animi e palati nella location di Piazza Itria. Giunta all’ottava edizione, la “Sagra del Carnevale”, chiamata così per congiungere, già dal nome, un connubio strano e diverso dai classici stereotipi, è un evento che nasce con l’intento di unire, l’organizzazione del carnevale tipico del periodo invernale con quella che è la “Sagra”, momento gastronomico ormai diventato must dell’estate salentina e pugliese in generale.In pochi anni la “Sagra del Carnevale” è già diventato uno degli eventi gastronomici più attesi del Salento, data l’ottima qualità dei piatti preparati dai migliori ristoratori e pasticceri della città ai quali si accompagnano esilaranti momenti di divertimento, allegria e musica. La "Gastroallegria", così definita allegoricamente per unire l’allegria del carnevale alla gastronomia, soddisferà tutti i palati, attraverso la degustazione dei migliori prodotti tipici locali salentini e pugliesi come gli immancabili panzerotti di patate, uniti al gusto delle pettule e delle purpette per iniziare. Pezzetti di cavallo, rustici, pesce fritto nonché carne alla brace di tutti i tipi per continuare. Non mancheranno ovviamente le tipicità tradizionali della città come la quatara e li ciumbarieddhri di Galatone. Infine spazio al re dei dolci salentini, il pasticciotto, oltre a tanti deliziosi e rinfrescanti gelati.Il programma musicale prevede nella prima serata l’esibizione della cover band 88Max e a seguire dei KamaFei con le loro travolgenti sonorità tradizionali salentine. Nella seconda serata spazio alla tradizione galatonese con il divertentissimo “Don Camisa” Brass Band & Company, anticipati dalla Cartoon Band Genkidama.Nella terza serata, nella notte di San Lorenzo, la serata inizia con ospite il poliedrico artista pesarese Simone Morotti con “Garbén, la magia di un incontro”, uno spettacolo itinerante con trampoli, organetto e sorrisi, capace di creare un’atmosfera di poesia e allegria, lasciando affascinati tutti coloro che lo incontreranno. A seguire spazio alle migliori hit italiane e internazionali con i Flashback con a seguire il grande spettacolo “Vampa Tour 24” degli Scazzacatarante a ritmo di pizzica-pizzica. Nella quarta serata un grande finale dapprima con “i Polaroid” Italian Party Band e per finire con l’allegria, il divertimento e l’allegria dei Kalinka che trasformeranno Piazza Itria in una vera e propria balera in cui ci si potrà scatenare al ritmo dei migliori successi nazionali ed internazionali con uno show tipico di una musica che trasmette e chiede energia.Con il patrocinio dalla Città di Galatone e dalla Provincia di Lecce, da questa edizione la Sagra del Carnevale fa parte del Regime di Qualità Regionale - Marchio "Prodotti di Qualità". La Gastroallegria è, quindi, identificata dal Marchio “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia. “Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste”.