Gallipoli, 73 turisti in eccesso scoperti dalla Gdf in case vacanze: multe per oltre 25mila euro

GALLIPOLI – La Guardia di Finanza ha scoperto gravi irregolarità nelle locazioni turistiche durante un'operazione di controllo su 31 case affittate ai turisti nelle località di Baia Verde e Lido San Giovanni, a Gallipoli. Nei controlli effettuati, sono state trovate 73 persone in più rispetto ai limiti previsti dalla normativa di settore, portando a sanzioni per oltre 25.000 euro a carico dei proprietari degli immobili.In totale, negli appartamenti monitorati soggiornavano 216 giovani turisti, provenienti da diverse parti d'Europa, disposti a pagare tra i 1.200 e i 3.000 euro a settimana per ciascuna casa. Durante le ispezioni, è emerso che un monolocale, che secondo la normativa avrebbe potuto ospitare al massimo una persona, era invece occupato da quattro giovani turisti. Il cucinino era stato addirittura allestito sul balcone, a conferma delle condizioni di sovraffollamento.In alcuni casi, i finanzieri hanno anche scoperto che erano stati affittati locali seminterrati, classificati come depositi, violando ulteriormente le norme di abitabilità.Oltre alle sanzioni già emesse, sono in corso accertamenti sugli aspetti fiscali legati al corretto adempimento degli obblighi tributari per le locazioni turistiche. La documentazione raccolta dai proprietari e dalle agenzie turistiche intermediarie verrà analizzata per verificare eventuali ulteriori violazioni.