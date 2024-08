I medici di medicina generale nelle contrade di Monopoli: ASL Bari e Comune di Monopoli insieme in un progetto di potenziamento della assistenza di prossimità

BARI - Potenziata l’assistenza primaria nelle contrade di Monopoli con l’attivazione di tre nuovi studi di Medicina generale che saranno a disposizione delle comunità residenti delle campagne per soddisfare i loro bisogni di salute, anche in zone isolate e difficili da raggiungere. E’ il risultato del protocollo operativo che la ASL di Bari ha condiviso con la Regione Puglia, il Comune di Monopoli, e con i medici di Medicina generale, affinchè, a breve, anche i residenti delle contrade del territorio di Monopoli, possano contare su un’assistenza sanitaria di prossimità, sul posto, senza doversi necessariamente spostare.Domani, giovedì 8 agosto alle ore 11, presso la sede del Comune di Monopoli (via Giuseppe Garibaldi, 6) si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli della iniziativa. Partecipano il presidente della Regione, Michele Emiliano, il direttore generale facente funzioni della ASL, Luigi Fruscio e il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.