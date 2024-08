Polignano a Mare, stasera Canta Napoli 2.0 nel segno di Carosone e Modugno

POLIGNANO A MARE - In occasione della rassegna "La Cultura che resiste - Racconti e Suoni dal Mondo" promossa dal Comune di Polignano, stasera 7 Agosto alle ore 20.30, in Piazza San Benedetto, si terrà lo Spettacolo "Canta Napoli 2.0: La Storia della Canzone Napoletana in un Concerto Moderno".Lo Spettacolo rende omaggio alla Storia della Canzone Partenopea sulle note di Renato Carosone e dei grandi cantautori della Napoli di ieri e di oggi: Sergio Bruni, Roberto Murolo, Domenico Modugno, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Lucio Dalla, Pino Daniele ed altri ancora.Oltre trenta concerti estivi vedono protagonisti gli artisti Micky Sepalone e Angela Piaf, che con la loro Canta Napoli Band festeggiano le 17 stagioni insieme. Una vera e propria consacrazione della Band pugliese che continua a mietere successi anche nella Città di Napoli, per il quarto anno consecutivo. Infatti Micky e Angela, insieme ai loro musicisti, saranno al Maschio Angioino Sabato 31 Agosto. Ma prima di questa data sono stati e saranno in tante altre località.I musicisti della band meritano la citazione singola: Francesco Genovese alla batteria, Luciano Pannese al basso, Luciano Parisano alla chitarra elettrica, Guido Paolo Longo al pianoforte e alle tastiere, Emanuele Acucella al sax."La forza di Canta Napoli 2.0 risiede nella sua capacità di abbracciare vari stili musicali, creando un sound fresco e innovativo che avvicina la musica napoletana classica a un pubblico più ampio. I brani, pur mantenendo la loro anima originaria, vengono reinterpretati con arrangiamenti moderni ed energici, che regalano nuova vita a melodie senza tempo" dichiara Sepalone, leader e vocalist della band.Canta Napoli 2.0 dimostra che la tradizione napoletana può essere sempre attuale e coinvolgente, grazie a un approccio creativo e innovativo che sa valorizzare il patrimonio musicale del passato senza rinunciare alla sperimentazione. Si rivolge a tutti gli amanti della musica, indipendentemente dall'età o dai gusti musicali. La sua forza risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione, creando un sound fresco e coinvolgente che celebra la bellezza della musica napoletana in tutte le sue sfaccettature.Attraverso la musica, Micky Sepalone e Angela Piaf raccontano storie, passioni e sentimenti, trasmettendo al pubblico emozioni uniche. I loro concerti sono l'occasione per immergersi nella cultura napoletana e per apprezzare la bellezza senza tempo della sua musica. Canta Napoli 2.0 riscuote ovunque un grande successo di pubblico e critica, affermandosi come uno dei progetti musicali più interessanti e innovativi esistenti.La band ha collezionato numerosi concerti in Italia, partecipando a prestigiose rassegne musicali, tra cui gli appuntamenti al Castel dell’Ovo e al Maschio Angioino di Napoli nel 2021-2022-2023-2024. L'ensemble è in continuo fermento creativo e ha in programma nuovi concerti, progetti discografici e collaborazioni con altri artisti. L'obiettivo è continuare a diffondere la musica napoletana nel mondo, conquistando nuovi fan e consolidando il successo ottenuto finora.