Il Comitato Santa Rita in pellegrinaggio verso Cascia per portare doni a famiglie e bambini del Monastero

BARI - Oggi ildel quartiere San Paolo di Bari ha organizzato un pellegrinaggio speciale verso il Monastero di, per portare doni a famiglie e bambini in difficoltà. Il luogo di preghiera dedicato a Santa Rita, situato nelin via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni, è un punto di riferimento per la comunità, dove si celebra la devozione alla santa.

Il pellegrinaggio è stato possibile grazie alla generosità di diversi benefattori del quartiere. Un ringraziamento speciale va a Antonella Tonio De Santis de Il mondo dei bimbi, situato in via Pescara 18, alla signora Vaccaro Pasqua e al negozio Calabrese di via Tommaso Fiore 33/35, per aver donato nuovi indumenti che verranno consegnati al monastero.

I responsabili del Comitato Santa Rita,, si sono impegnati a portare personalmente i doni, con l’intento di sostenere chi vive in situazioni di bisogno. Un caloroso ringraziamento va anche a, Rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia, per l'accoglienza e il sostegno.

In questo gesto di solidarietà si uniscono anche altri membri della comunità, tra cui Enza Stella Traversa, Nicola Mizzi, Nicola Manzari, Anna Ficarelli, il consigliere Andrea Caradonna e Maria Laudo, tutti uniti nella devozione e nel ricordo di Santa Rita, figura di pace e speranza.