Infrastrutture: SS7, Ferrante (Mit): 'Bene risorse Fsc. Convergenza su temi che abbiamo reso priorità'

BARI - "Ringrazio il Ministro Fitto per aver assicurato l'imminente utilizzo, nell'ambito dei fondi FSC, delle risorse necessarie a finanziare la progettazione di interventi per innalzare il livello di sicurezza della SS7 nella tratta Taranto-Massafra, un tema su cui è stata costantemente alta la mia attenzione, consapevole di quanto fosse prioritario ed urgente intervenire”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. "Parliamo di risorse che serviranno finalmente a realizzare interventi fondamentali, migliorativi di un'arteria che registra un livello elevatissimo d'incidentalità, nevralgica per la Puglia e per l’hinterland tarantino, sulla quale lo scorso gennaio ho voluto porre l'attenzione del MIT e del Governo, accompagnato dal deputato azzurro Vito De Palma e dal Consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, in occasione di un sopralluogo promosso per raccogliere le istanze del territorio. Visita alla quale sono seguiti incontri tecnici, anche con comitati locali, e interlocuzioni costanti con tutte le amministrazioni coinvolte. La convergenza su quella che, per noi, è stata sin dall'inizio una priorità, è dimostrazione della visione unanime di questo Governo, deciso a potenziare le infrastrutture viarie del nostro Mezzogiorno, per renderne più sicuri i collegamenti e rilanciarne intere aree produttive" ha concluso il Sottosegretario.