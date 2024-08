Il concerto “Giramondo” apre la rassegna “Synesthesia and Landscapes”

BARI - Mercoledì 28 agosto, alle 21, nel chiostro di Santa Chiara a Bari, l’associazione Al Nour diretta artisticamente da Angela Cataldo, nell’ambito della rassegna “Synesthesia and Landscapes” con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia, proporrà il concerto “Giramondo” del Marinella Milella Quintet.“Questo progetto è nato lo scorso inverno, in modo spontaneo, coniugando gli studi e le attitudini maturate negli anni da ognuno dei componenti del quintetto – ha spiegato Marinella Milella -. Partendo dai singoli background e avendo notato le nostre predisposizioni a determinati input musicali, abbiamo dato dorma vita a questo lavoro perennemente work in progress, che muta e si evolve di continuo”.Sul palcoscenico, ad accompagnare la voce velata e sensuale di Marinella Milella in questo primo appuntamento della manifestazione, ci saranno Lorenzo Rubino alle tastiere, Francesco Giancola alla fisarmonica, Nico Vacca alla batteria e Vito Spinosa a sax e clarinetto. Durante la serata la formazione guidata dalla “Voice pugliese”, per circa un’ora e mezza, proporrà un viaggio musicale intorno al mondo, con un repertorio che toccherà i classici e gli evergreen italiani e stranieri, tra bossa nova, swing e incursioni nella musica spagnola.“Proporremo il meglio della musica internazionale - ha spiegato la cantante – iniziando dai grandi classici italiani e arrivando a celebri brani strumentali suonati con la fisarmonica come ‘El choclo’, ‘Lupin’ e ‘La vita è bella’, sino a spingerci, sempre in modo elegante, alle melodie swing, grazie alla presenza di clarinetto e sax soprano, e alle musiche brasiliane e spagnoleggianti”.“Synesthesia and Landscapes” è un progetto interculturale nato nel 2016 che propone un percorso multisensoriale nel quale il patrimonio artistico diventa il veicolo per l’inclusione e la partecipazione, cogliendone il potenziale quale spazio pubblico per il confronto delle culture: luogo di incontro, portatore di diverse sensibilità e risorsa condivisa in grado di generare nuove forme di arte e socialità. Per le performance proposte, infatti, la rassegna sceglie siti ricchi di significato, profondamente radicati nella tradizione, di particolare valore storico e architettonico e nuovi luoghi di aggregazione nei quali costruire relazioni e ritrovare legami di appartenenza e di costruzione di socialità.L’ apertura è prevista per le 20.30Chiostro Santa Chiara – via Pier l’Eremita, 25 – BariInfoline: 3711929045Inizio concerto: 21.00