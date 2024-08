“Il declino di Hitler'', il 20 agosto in onda su Rai Storia

Il 22 giugno 1941 è forse il giorno decisivo dell’intera Seconda guerra mondiale: inizia l’Operazione Barbarossa, l’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Germania nazista. Hitler viola il patto di non-aggressione, firmato dai due Paesi appena due anni prima, e dà il via a una campagna monumentale, condotta da oltre 3 milioni di soldati tedeschi.

Questa scelta si rivelerà, per il suo regime, l’inizio della fine. Ma come è giunto a questa decisione? E come mai l’Unione Sovietica di Stalin si fece prendere così alla sprovvista dall’invasione? Che ruolo giocarono i generali dei due dittatori? A queste e ad altre domande risponde la serie Bbc, introdotta per Rai Cultura dallo storico Emilio Gentile, “Il declino di Hitler” in onda martedì 20 agosto alle 22.10 su Rai Storia.