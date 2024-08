Il Dream Team del Fioretto Femminile supera il Giappone e vola in Finale a Parigi

PARIGI - Il dream team del fioretto femminile italiano ha superato la semifinale contro il Giappone, garantendo così una medaglia sicura alla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi. La squadra italiana ha concluso l'incontro con un punteggio totale di 45-39.

I parziali del match sono stati:

- Errigo-Ueno 5-3

- Volpi-Miyawaki 5-1

- Favaretto-Azuma 5-6

- Errigo-Miyawaki 5-3

- Favaretto-Ueno 2-3

- Volpi-Azuma 8-4

- Favaretto-Miyawaki 5-4

- Errigo-Azuma 5-6

- Volpi-Ueno 5-9

Il risultato finale ha visto le azzurre superare il Giappone con qualche apprensione, soprattutto nell'ultimo assalto di Alice Volpi contro Ueno, terminato 5-9.

In Finale Contro gli Stati Uniti

Le azzurre troveranno in finale la squadra degli Stati Uniti, in un match che si terrà alle 20.30. Sarà un incontro decisivo e carico di emozioni per le fiorettiste italiane, determinate a raggiungere il gradino più alto del podio.

I Precedenti

L'ultima volta che il fioretto femminile a squadre azzurro ha conquistato l'oro olimpico risale a Londra 2012, mentre l'ultima medaglia in assoluto è stata il bronzo a Tokyo 2020, dove erano già presenti Arianna Errigo e Alice Volpi.

Le Dichiarazioni delle Protagoniste

La portabandiera azzurra Arianna Errigo ha commentato a RaiSport: "Abbiamo combattuto e sofferto, ora ci concentriamo per l'assalto più importante. Per noi sarà l'assalto della vita".

Alice Volpi ha aggiunto: "Alla fine contro la giapponese ho avuto un po' di strizza ma con la testa dura ce l'ho fatta".

Martina Favaretto ha concluso: "L'emozione era tanta, scaricata questa tensione ci concentriamo ora sulla finale".

L'attesa è alta per la sfida finale, dove le fiorettiste italiane cercheranno di scrivere una nuova pagina gloriosa nella storia dello sport azzurro.