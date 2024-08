Ostuni, siglato il protocollo tra il Comune e Plastic Free

L’assessore all’ambiente Giuseppe Tanzarella: "Soddisfatti di questa iniziativa che punta a migliorare le pratiche ambientali e la riduzione dell’utilizzo della plastica".





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni ha recentemente formalizzato un importante accordo con l’organizzazione di volontariato Onlus Plastic Free. Questo Protocollo d’Intesa ha l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto che semplifichi i passaggi burocratici necessari allo sviluppo dell’Associazione e delle attività di volontariato sul territorio. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento ambientale della città, propedeutico anche al percorso verso il riconoscimento come "Comune Plastic Free". Alla firma erano presenti il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, il vice sindaco Giuseppe Tanzarella e l’europarlamentare Valentina Palmisano, il protocollo siglato con il responsabile di Brindisi di Plastic Free Luigi Antelmi.





Plastic Free è impegnata in diverse iniziative volte alla tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione della comunità sulla riduzione della plastica. Le attività principali includono:

1. Pulizie Ambientali: Organizzazione di eventi per la rimozione di plastica e rifiuti non pericolosi dall’ambiente. Questi appuntamenti coinvolgono volontari e cittadini in azioni concrete per la pulizia di spiagge, parchi e altre aree naturali.

2. Sensibilizzazione nelle Scuole e Università: Programmi educativi rivolti agli studenti per aumentare la consapevolezza sull’importanza della riduzione della plastica e del corretto smaltimento dei rifiuti.

3. Sensibilizzazione Online: Utilizzo dei social network per diffondere informazioni e promuovere la partecipazione alle iniziative di pulizia e sensibilizzazione, con particolare attenzione alle aree geografiche specifiche.

4. Segnalazione di Abbandoni Illeciti: Attività di monitoraggio e segnalazione di abbandoni illeciti di rifiuti per supportare le autorità competenti nella loro rimozione e prevenzione.





Grazie a questo Protocollo d’Intesa, Ostuni potrà beneficiare di un maggiore supporto nella gestione delle problematiche ambientali. La collaborazione diretta con Plastic Free permetterà di:

- Ridurre l'Inquinamento: Gli eventi di pulizia contribuiranno a mantenere puliti gli spazi pubblici, migliorando la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori.

- Educare la Comunità: Le attività di sensibilizzazione nelle scuole e università formeranno le nuove generazioni su pratiche sostenibili e responsabili.

- Promuovere una Cultura della Sostenibilità: Le campagne sui social media e le iniziative locali rafforzeranno la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva della comunità.

- Monitorare e Prevenire gli Abbandoni Illeciti: Le segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti permetteranno una risposta tempestiva delle autorità, contribuendo a mantenere pulito il territorio.





Il percorso verso il riconoscimento di Ostuni come "Comune Plastic Free" è un obiettivo ambizioso che richiede l'impegno di tutta la comunità. Questo Protocollo d’Intesa rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, favorendo la collaborazione tra il Comune e Plastic Free per implementare strategie efficaci e sostenibili.





In conclusione, l’accordo tra il Comune di Ostuni e Plastic Free non solo semplifica le procedure burocratiche per lo sviluppo delle attività di volontariato, ma rappresenta anche un modello virtuoso di collaborazione per la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità. Ostuni si pone così come esempio di impegno e responsabilità ambientale, aprendo la strada ad altre città verso un futuro più sostenibile.