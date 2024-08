Ostuni, 'Teatro Madre Festival': venerdì 2 agosto 'Maledetta primavera' di Daria Paoletta inaugura la terza edizione

Si alza il sipario sulla VII edizione di Teatro Madre Festival in programma dal 2 al 20 agosto 2024 al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni: si parte venerdì 2 agosto, alle h. 21, con il debutto regionale di "Maledetta Primavera" di Daria Paoletta





OSTUNI (BR) - Il racconto del legame tra madre e figlia nel luogo dove riposa la "madre più antica del mondo". Si inaugura con il debutto regionale di "Maledetta Primavera" di Daria Paoletta, venerdì 2 agosto, la VII edizione di Teatro Madre, il festival nato nel cuore del Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano, ad Ostuni, un luogo unico dove regna incontaminata la storia e in cui riposa, da oltre 28.000 anni, la madre più antica del mondo. E proprio qui, in un suggestivo anfiteatro circondato da ulivi secolari che guardano al mare, si darà il via a un festival che, da 7 anni, unisce teatro (tout public e per un pubblico più adulto), musica, circo, passeggiate nella natura, Dj-Set, eventi pomeridiani per i più piccoli e, da quest’anno, anche per gli adulti.





Lo spettacolo, scritto a sei mani da Daria Paoletta, Enrico Messina e Rita Pelusio, per la regia di Enrico Messina, ispirato liberamente al "Ratto di Proserpina", narra il rapimento con gli occhi della madre Cerere. A condurre il racconto l’attrice e autrice che, nel vestire i panni ora della madre ora della figlia, riporta il mito alla propria esperienza di vita e ce lo rende prossimo, vicinissimo, permettendoci di rielaboralo, metabolizzarlo e riconoscerlo. Una narrazione dal ritmo incalzante e tempestoso, densa di ironia, capace di affondare nelle radici del mito per riaffiorare ai giorni nostri e parlare con lucida consapevolezza all’animo umano.





Teatro Madre Festival non è solo parola che vive e pulsa tra ulivi secolari, ma anche la possibilità di vivere la magia del luogo in un tempo lento: per questo, da quest’anno, le porte del Parco di Santa Maria di Agnano si apriranno, sin dalle 19.00, con i Tramonti al Parco. Il primo incontro, previsto per venerdì 2 agosto, è con l’Erbosofo Felice Tanzarella che condurrà i presenti tra i profumi e le erbe spontanee del Parco di Santa Maria d’Agnano. A concludere l’incontro, per chi vorrà, l’aperitivo Wild Herbs a cura di Raparossa Cucina Naturale. Gli amanti della storia, invece, potranno fruire, gratuitamente, con il biglietto dello spettacolo, delle visite guidate gratuite, curate dall’InfoPoint Ostuni, alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni.





Necessaria la prenotazione, per entrambi gli appuntamenti, contattando il +393892656069.





Confermato il servizio di babysitting gratuito su prenotazione per bambini a partire dai 4 anni per gli spettacoli rivolti al pubblico adulto, la musica Dj-Set e le originali e creative proposte culinarie di Raparossa Cucina Naturale.





Il Festival continua, domenica 4 agosto (h. 21), con il primo appuntamento tout public: Emanuela Dell’Aglioporterà in scena "La Leggenda del Basilisco" del Teatro del Buratto, un piccolo capolavoro di teatro di figura, creato su una grandissima gonna da cui escono mirabolanti invenzioni.





Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.





Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it





Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it





Biglietti

Posto unico non numerato.

Biglietto unico 13 euro