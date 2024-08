'Il Governo Meloni sta cambiando l'Italia, campagna informativa FdI anche nella Bat'

BARI - “Il Governo Meloni sta cambiando l’Italia con Riforme importanti delle quali il Paese ha davvero bisogno per diventare competitivo e moderno.” Con queste parole il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia BAT, l’eurodeputato Francesco Ventola, illustrato la campagna informativa del partito su Fisco, Giustizia, Autonomia e Premierato, che ieri ha fatto tappa a Bisceglie, insieme, fra gli altri, all’on. Mariangela Matera, che di queste Riforme è protagonista alla Camera, alla nuova consigliere regionale Tonia Spina, e ai sindaco di Minervino Murge e Spinazzola, Lalla Mancini e Michele Patruno.È stata l'occasione per incontrare tanti elettori e simpatizzanti, ma anche per preparare le altre iniziative estive del partito per controbilanciare la propaganda falsa e strumentale della Sinistra per scalfire un consenso che da oltre due anni premia Giorgia Meloni come primo partito del Paese. “Il gradimento degli italiani è la conferma che il Governo non solo sta facendo bene, ma gode di ottima salute!”, conclude l’on. Ventola.