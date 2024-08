Salento Book Festival: domani Chiara Valerio presenta il libro 'Chi dice e chi tace'

BARI - Arriva il giorno del primo evento speciale della XIV edizione del Salento Book Festival. Lunedì 5 agosto 2024 sarà lo storico store magliese Candido1859 ad ospitare una tappa della rassegna, alle ore 21. Protagonista sarà Chiara Valerio con il suo “Chi dice e chi tace” (Sellerio Editore), libro incluso nella sestina finalista del Premio Strega 2024.Dialogando con Marco Cataldo e Valeria De Vitis, la scrittrice di Latina, presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro letterario: storia nera di personaggi, indagine su una provincia insolita, ritratto di donne in costante mutazione. Niente è fermo, in Chi dice e chi tace, le emozioni, gli amori, le verità e gli enigmi, i silenzi del presente e il frastuono della memoria: tutto si muove, tutto si trasforma, tutto può sempre cambiare.“La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” prosegue poi fino a fine settembre.Lunedì 19 agosto al Palazzo Baronale di Collepasso alle ore 20.30 Massimo Bray presenta il volume “Raffaella Carrà” (Treccani). Dialoga con il direttore generale Treccani la giornalista corrispondente Rai da Bruxelles Marilù Lucrezio. A seguire, alle 21.30, Fefè De Giorgi con il libro “Egoisti di squadra” (Mondadori). Giovedì 22 agosto 2024 in Piazza Pisanelli a Tricase alle ore 21 la scena sarà tutta per Luciana Littizzetto e il suo “Io mi fido di te” (Mondadori).Lunedì 26 agosto in Piazza Municipio a Cutrofiano Danilo Procaccianti presenta il libro “Un prete contro la mafia” (De Agostini) e a seguire Serena Dandini con il suo “La vendetta delle muse” (HarperCollins).Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.Il Salento Book Festival è la più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri. La manifestazione letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, anche quest’anno porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli, antichi palazzi e quest’anno anche uno storico teatro e un museo.Programma completo su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.Info: 348/5465650.LIBRO SOSPESOConfermata l'iniziativa solidale "Libro sospeso". In ogni appuntamento in programma, al banchetto dei libri sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.ARTIGIANATO E CREATIVITÀ PER SBF2024A caratterizzare questa edizione del festival anche la shopper in cotone organico realizzata artigianalmente in edizione limitata da La Sellerie Limited. Accompagnata da un’etichetta segna libro, verrà donata agli scrittori e agli ospiti di questo 14esimo SBF. “Un caffè in giaccio ed un buon libro per favore” è la frase ben impressa sul cotone. “Per noi contiene l’estate salentina, scandita da caffè al bar e libri presentati nelle più belle piazze del Salento con il Salento Book Festival – dice Alberto Persano de La Sellerie. È il nostro omaggio alla manifestazione che da sempre segna la movida Salentina e valorizza il nostro territorio. Ogni libro, ogni borsa (realizzata in organico, perché il riutilizzo ed il riciclo è per noi parte importante per un futuro sostenibile), ogni edizione del Salento Book Festival, custodisce una storia, a noi il compito di raccontarla e non farla dimenticare. Su ogni segnalibro ci sarà inciso inoltre Grazie per essere parte della nostra storia” conclude Persano.Il Salento Book Festival è sostenuto da Comune di Aradeo, Comune Castrignano dei Greci, Comune di Collepasso, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Cutrofiano, Comune di Galatone, Città di Gallipoli, Città di Nardò, Città di Parabita, Città di Racale, Città di Tricase e dalla Pro Loco di Specchia.L'evento è patrocinato dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce - Salento d'Amare, Università del Salento, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Turismo, Teatro Pubblico Pugliese, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Fai - Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico. A sostenere il Festival anche numerose aziende che credono fortemente nel progetto culturale. Partner in comunicazione sono Imove, Radiovenere, My Library e Il Gabinetto Letterario.Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.: 348/5465650.