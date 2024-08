Il Lecce pareggia 0-0 l'amichevole col Monopoli a San Pietro in Lama

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha pareggiato 0-0 l' amichevole con il Monopoli a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 20" i biancoverdi sono andati vicino al gol con Scipioni. Nel secondo tempo al 13' Oudin dei salentini ha sfiorato la rete. Al 22' Daka del Lecce non ha concretizzato una buona occasione. Al 40' Salomaa dei giallorossi pugliesi con una conclusione di destro non ha inquadrato la porta. E' stato un buon test per l' allenatore dei salentini Luca Gotti in preparazione al debutto nel campionato di Serie A del Lecce di lunedì 19 agosto alle 18,30 contro l' Atalanta al" Via del Mare".