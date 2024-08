Omaggio a Domenico Modugno: Il Duo Valeria Mosca e Riccardo Lorusso in “L’uomo in frack” a Barletta

BARLETTA – Sarà una serata di musica e ricordi quella che chiuderà il prestigioso Festival MusicArte, giovedì 22 agosto, presso il Giardino del Laboratorio Urbano GOS di Barletta. Il Duo composto da Valeria Mosca (voce) e Riccardo Lorusso (chitarra e voce) renderà omaggio al leggendario Domenico Modugno con il concerto “L’uomo in frack”.L’evento, organizzato da Cultura e Musica G. Curci – ETS in collaborazione con il Ministero della Cultura (Mic) e la Regione Puglia, rappresenta un tributo al grande cantautore pugliese, a 30 anni dalla sua scomparsa. Attraverso un racconto che intreccia musica e aneddoti, il Duo Mosca-Lorusso ripercorrerà la vita, le opere e le canzoni di Modugno, includendo sia i suoi brani più celebri che quelli meno conosciuti. Un’occasione per riscoprire l'eredità musicale di un artista che ha rivoluzionato la canzone italiana, con il suo spirito mediterraneo e il suo stile inconfondibile.Modugno, conosciuto in tutto il mondo come "Mister Volare", ha rappresentato un ponte tra la tradizione musicale italiana e la modernità, portando la canzone italiana a nuovi livelli di popolarità internazionale. Con il suo iconico urlo “volare”, ha incarnato il sogno e l’ottimismo del boom economico italiano, trasformando il panorama musicale con un linguaggio fresco e innovativo, pur rimanendo profondamente legato alle sue radici popolari.Il concerto al Giardino GOS, con apertura porte alle 19:30 e inizio alle 20:00, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l’arte di Modugno, esplorando le sue opere più amate e meno conosciute, in un'esibizione che intende celebrare non solo il suo successo, ma anche la sua capacità di parlare al cuore delle persone, ieri come oggi.I biglietti per lo spettacolo, al costo di €10,00 per posto unico, sono disponibili presso il Laboratorio Urbano GOS, Viale Marconi 49, a Barletta, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 3454431. I biglietti sono acquistabili anche online tramite il circuito Vivaticket.Non perdete l’opportunità di partecipare a questa serata unica, dedicata al grande Domenico Modugno, e di riscoprire il fascino senza tempo delle sue melodie e del suo straordinario talento.