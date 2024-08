Bari, le vie del cartone: in due settimane 19 sanzioni a utenze non domestiche per mancato rispetto delle modalità di conferimento

BARI - Proseguono le attività di contrasto all’illegalità svolte dagli agenti della Polizia locale sul territorio cittadino. Nelle ultime due settimane, tra le diverse operazioni eseguite, molte verifiche hanno riguardato il corretto conferimento dei cartoni da parte delle attività commerciali: complessivamente sono state elevate 19 sanzioni nei confronti di negozianti i cui esercizi sono ubicati nei quartieri centrali interessati dal progetto “Le vie del cartone”.“Il corpo della Polizia locale è quotidianamente impegnato nel controllo del territorio comunale - commenta l’assessora alla Polizia locale Carla Palone - con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e, con esso, una maggiore vivibilità degli spazi pubblici, come richiesto a gran voce dai cittadini. Con il progetto Le vie del cartone la Polizia locale e l’Amiu hanno condiviso una riorganizzazione del servizio di raccolta degli imballaggi di cartone che si accompagna a un’attività capillare di sensibilizzazione, specie delle utenze non domestiche, alle quali chiediamo di collaborare nell’interesse di tutti”.“Il nostro obiettivo è quello di risolvere i problemi legati all’igiene urbana, un tema che certamente interessa tutti, compresi i commercianti che trarrebbero più di un beneficio dal corretto conferimento degli imballaggi e sulla cui collaborazione attiva contiamo - afferma l’assessora all’Ambiente Elda Perlino -. Ovviamente, da parte nostra, è fondamentale avviare processi virtuosi per invertire la rotta, a partire da campagne di informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli, come quella ripresa qualche giorno fa da Amiu Puglia, di concerto con l’assessorato all’Ambiente, proprio nei confronti delle attività commerciali con la distribuzione di materiale informativo per il corretto conferimento dei cartoni. Desidero anche ricordare che, a tal fine, Amiu Puglia ha istituito due isole ecologiche per il conferimento degli imballaggi a metà giornata, grazie al posizionamento di due mezzi adibiti alla raccolta dei cartoni dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle 14, in piazza Federico II di Svevia e nei pressi del Teatro Margherita”.