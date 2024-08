Incidente sulla SP84 tra Rutigliano e Adelfia: cinque feriti in ospedale

RUTIGLIANO - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla SP84, la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, all'altezza del viadotto di Lama San Giorgio. Lo scontro ha coinvolto una BMW X1 e una Ford Focus, con una terza vettura tamponata successivamente dalla BMW. L'impatto è stato violento, e le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.A bordo della Ford Focus viaggiavano quattro passeggeri, diretti a Castellana, che hanno rischiato il peggio: l'auto, infatti, è rimasta con una ruota posteriore sospesa nel vuoto dopo aver quasi sfondato il guardrail, evitando di precipitare dal ponte grazie alla protezione della barriera stradale.In totale, cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono dettagli precisi sulle condizioni dei feriti, ma nessuno sembra essere in pericolo di vita.Le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l'area e garantire il trasporto dei feriti alle strutture sanitarie più vicine. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto.