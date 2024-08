iTEG svela la Puglia: Mostra-Mercato di arti e turismo dal 20 al 22 settembre al Circolo Cittadino di Lecce

LECCE - Dopo il grande evento dedicato al Turismo EnoGastronomico e all’Hospitality svolto lo scorso giugno, il 20, 21 e 22 settembre il Circolo Cittadino di Lecce torna a parlare di turismo, ma questa volta lo fa attraverso una Mostra-Mercato che mette insieme le arti, l’artigianato, la musica, il gusto, il benessere, le esperienze, legando tutto ciò al mondo del turismo. Obiettivo finale è connettere e rendere fruibili tutte queste realtà, autentiche espressioni del territorio, a residenti e viaggiatori.L’evento, organizzato dall’associazione Sweets & Snacks Europe e da PEevents srls, prende quindi il nome di “iTEG svela la Puglia” e alla sua base, proprio come per il suo progetto capostipite, ci sono immancabilmente valori quali inclusione, sostenibilità e rappresentatività.In esposizione nelle splendide sale del Circolo Cittadino una Mostra-Mercato di arte, artigianato e turismo durante la quale esperti e artisti si incontrano per condividere una strategia nel rispetto delle Arti e delle destinazioni: i settori saranno quindi abbinati e combinati per la promozione dei territori e per l’organizzazione di un’offerta turistica che si caratterizza per la pluralità dei suoi servizi e prodotti.L’evento punta anche all’incontro reciproco di aziende, professionisti, appassionati ed esperti per creare nuove sinergie e connessioni utili alla causa.Grande attenzione sarà data all’aspetto enogastronomico del quale saranno presentate le eccellenze con singole presentazioni dei prodotti e degustazioni. Non mancheranno, poi, proposte per utenti e viaggiatori con esigenze alimentari particolari: Unconventional TEG.“iTEG svela la Puglia” è dunque più di un’occasione per esporre e vendere i propri lavori: è un’opportunità di interconnessione e sviluppo. Per la prima volta, infatti, si offre una nuova prospettiva legata alla promozione dell’arte: quella del turismo appunto.Un laboratorio creativo o artistico, una bottega artigiana o lo studio di un pittore potranno in seguito diventare una tappa di un tour organizzato nell’ottica di un’offerta turistica integrata. Persino il paesaggio incontaminato e conosciuto a pochi ritratto da un artista può diventare una nuova destinazione che attiri un turismo consapevole e attento nei nostri luoghi.Presentare e svelare per dare vita a un’offerta per i local e i viaggiatori.La Mostra-Mercato offre svariate soluzioni per parteciparvi con diverse tipologie e investimenti.Patrocini: Puglia Promozione; We are in Puglia; Provincia di Lecce.www.i-teg.it |commerciale@peevents.it