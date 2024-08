La Rai ricorda Domenico Modugno a 30 anni dalla sua morte

La Tgr Puglia realizzerà un servizio a Polignano (Bari), città dove nacque il 9 gennaio 1928 e che lo ha omaggiato con una statua sul mare in ricordo della suo ultimo concerto, tenuto il 26 agosto 1993. La Tgr Sicilia proporrà invece un servizio, ricordando lo stretto legame fra "Mister Volare" e Lampedusa, dove l'artista morì improvvisamente martedì 6 agosto 1994 e con un'intervista anche a Beppe Fiorello che ha magistralmente interpretato Modugno in " Volare - La grande storia di Domenico Modugno", miniserie televisiva diretta da Riccardo Milani e prodotta da Rai Fiction.





La redazione della Tgr Lazio ricorderà Domenico Modugno con un'intervista alla moglie, Franca Gandolfi. In omaggio a Modugno, Rai Play renderà disponibili sulla piattaforma : " Volare - La grande storia di Domenico Modugno" Fiction di Riccardo Milani (2013) e " Volare - Nel blu dipinto di blu", film di Piero Tellini (1959). Le Teche Rai proporranno uno storico show tv del 1970 dal titolo " Una serata con Domenico Modugno" che consente di rivivere il concerto alla Bussola di Viareggio dell'estate dello stesso anno.





Esso aveva in scaletta gli intramontabili classici da " Nel blu dipinto di blu", " Piove", " Vecchio Frac", " Meraviglioso", oltre alle rarità quali " Nessuna donna al mondo", la versione originaria del brano che nell'interpretazione di Shirley Bassey diventò " Chi si vuol bene come noi". Verranno proposti anche " Scaramouche", sceneggiato del 1965; " Don Giovanni in Sicilia", miniserie TV del 1977; " Western di cose nostre", miniserie Tv del 1984. Anche RaiPlay Sound darà evidenza all'anniversario della morte di Modugno, proponendo in home page una selezione di audio di programmi che lo hanno visto protagonista.





Tra questi, "Domenico Modugno, la rivoluzione di Nel Blu Dipinto di Blu": vita, carriera e successi di Mister Volare raccontati dallo scrittore Gianluca Favetto; un'intervista di Modugno a "Professione cantante", programma di Adriano Mazzoletti (1994) ; " Arcipelago del Sud" dove Goffredo Fofi racconta la figura di Domenico Modugno cantautore, attore e politico. A questo racconto si aggiungeranno i suoi ricordi tratti da "Mix delle 23" di Giovanni Minoli.





Per la radiofonia, il ricordo è affidato su Rai Radio 2 a " CaterXL (dalle 6.30 alle 8.30) e "Club Tropicana" (alle 21.00). Radio 3 Classica invece, lo ricorda a " In Sala" alle 20:30 con uno speciale dedicato con la programmazione della commedia musicale " Rinaldo in campo". Radio Techetè, infine, propone " Domenico Modugno" a cura di Luciano Simoncini, nella fascia di "Le Storie della musica" (alle 10.00 e in replica alle 18:00). Nella puntata, lo stesso Domenico Modugno racconta episodi significativi della sua vita e le canzoni famose, ispirate da eventi e personaggi reali.

- Sono trascorsi trent'anni dalla morte di Domenico Modugno: un artista considerato ancora oggi uno dei padri della musica leggera italiana che, martedì 6 agosto la Rai ricorda con una serie di iniziative editoriali, televisive, radiofoniche, digitali e con spazi di approfondimento nelle sue testate giornalistiche tv e radio. In particolare, su Rai 1 alle 9.00, Pino Strabioli dedicherà a Modugno una finestra all'interno di " Uno Mattina Estate".