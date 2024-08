Lecce e provincia, gli appuntamenti di mercoledì 14 agosto 2024

AMELPIGNANO - Marlene Kuntz e Vasco Brondi nell'Arena del Palazzo Marchesale

Mercoledì 14 agosto (ore 21:15 | ingresso 25 euro + dp) nell’Arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato con il doppio concerto di Marlene Kuntz e Vasco Brondi prosegue la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento. La manifestazione ideata da Razmataz Live, in collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di Melpignano, ospita con un appuntamento da non perdere per gli appassionati del rock d'autore italiano. La serata si aprirà con il live di Vasco Brondi: a tre anni da "Paesaggio dopo la battaglia", il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le luci della centrale elettrica, "Un segno di vita" segna il ritorno del cantautore. Dieci tracce che si susseguono in un incessante racconto pieno di fuochi. Fuochi di segnalazione di una vita di passaggio, sparati in mezzo al mare o in una periferia silenziosa per farsi trovare, fuochi da custodire, incendi nei boschi e nei cuori, che l’artista racconta con la sua consueta cifra stilistica incisiva e inconfondibile, che va dal personale all’universale. A seguire la band Marlene Kuntz in tour per celebrare i trent'anni dall'uscita di Catartica, album che ha avuto il merito di tracciare un segno indelebile nel nostro panorama musicale. Con la produzione di Lega e Maroccolo (CCCP e CSI) per la neonata etichetta indipendente di allora Consorzio Produttori Indipendenti, le quattordici canzoni che compongono il disco sono state la risposta alla fame irrefrenabile di un suono diverso di cui soffriva il pubblico italiano dei primi anni ‘90, complici i modelli americani e inglesi che ai tempi sfornavano band grunge e hardcore del calibro di Nirvana e Pearl Jam. Sabato 17 agosto (ore 21:15 – ultimi biglietti disponibili ingresso 46|57,50|69 euro) gran finale con Fiorella Mannoia che, dopo l’esperienza da Maestra concertatrice della 26esima edizione del Concertone de La Notte della Taranta, torna a Melpignano per "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra". Durante le serate sarà disponibile la birra artigianale di puro malto d'orzo, prodotta per AMelpignano dal Birrificio B94. Info www.amelpignano.com . Biglietti disponibili su TicketOne.