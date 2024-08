L’estate 'Abbronzatissima' di Celle di San Vito

CELLE DI SAN VITO – Nel paese più piccolo della Puglia, sarà il concerto di Edoardo Vianello, con mezzo secolo di successi entrati nella colonna sonora delle vite di milioni di italiani, l’evento clou del cartellone degli eventi “Agosto 2024” del comune di Celle di San Vito. Dopo il forfait dell’anno scorso per motivi di salute, il prossimo 14 agosto, con inizio alle ore 21.30, il cantante e cantautore romano di “Abbronzatissima” e di altri strepitosi successi musicali, si esibirà in un concerto tanto atteso non solo nel piccolo comune cellese ma anche dai cittadini dei comuni limitrofi. Previsto l’arrivo nel borgo di Celle anche di numerosi fans provenienti dal capoluogo e da altri centri del Foggiano. Il concerto di Vianello sarà seguito, intorno alla mezzanotte, da uno spettacolo pirotecnico.Altro evento atteso del cartellone “Agosto 2024” (organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione l’associazione Attivamente Insieme e con il patrocinio della Regione Puglia) si terrà il 10 agosto con la “Festa del Vicino”: ogni cellese cucinerà per i propri vicini di casa e poi si mangerà in strada, tutti insieme. Le tavolate in strada sotto le stelle, nel giorno di San Lorenzo, sono ormai diventate una tradizione. L’evento prenderà il via alle ore 20 e sarà accompagnato dalla musica e dalla voglia di stare insieme. In ogni piazza ci sarà una tavolata. Ognuno contribuirà ad allestire la cena portando qualcosa. Per chi viene da fuori, vale la regola di aggiungere un posto a tavola. La Festa del Vicino è una tradizione che ha preso piede negli ultimi 20 anni. Nacque come festa di quartiere, poi è arrivata a coinvolgere tutto il paese.Domani, 7 agosto, si terrà, alle ore 19, l’inaugurazione della “Panchina letteraria” dedicata a Mons. Don Michelino Tangi. L’8 agosto, invece, è la giornata del pellegrinaggio al Santuario di San Vito (ore 8,30) seguito dalla Santa Messa e da un momento conviviale.Il giorno della festa patronale dedicata a San Vincenzo Ferrer, è il 13 agosto. A svegliare i cittadini cellesi sarà la musica della banda “Città di Pannarano”. Alle ore 18.30 la Santa Messa seguita dalla processione per le vie del paese. In serata, il concerto della band “Senza Discutere”, cover dei Nomadi.Ancora tradizioni nella giornata del 16 agosto. Alle ore 18, infatti, si terrà una rappresentazione itinerante con la rievocazione del matrimonio “Lu giùre mé béje”. Seguirà, alle ore 21, il banchetto nuziale con musica e balli. Spazio ai sapori della tradizione locale il 18 agosto quando alle ore 21 si degusteranno i cicatelli e le migliori primizie del posto. Il programma agostano degli eventi cellesi si concluderà il 20 agosto con la Notte bianca per i bambini (start ore 20).