Terribile schianto notturno a Bari: auto travolge scooter con due 18enni

Bari – Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa nel quartiere Libertà di Bari. Un'auto che procedeva lungo via Crispi ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi di 18 anni, provenienti da via Trevisani.L'incidente si è verificato nel cuore della notte, quando il veicolo ha colpito violentemente lo scooter, causando danni significativi anche all'auto. L'impatto è stato così forte da richiedere il pronto intervento dei soccorsi.I due giovani sono stati immediatamente trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico e dell'ospedale Di Venere. Nonostante la gravità dell'incidente, le prime notizie indicano che non avrebbero riportato ferite gravi.