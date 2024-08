L'intensa ondata di caldo ha le ore contate: temporali in arrivo in Puglia

BARI - Il caldo intenso che ha caratterizzato l'estate pugliese sembra essere giunto al termine. Dopo oltre 40 giorni di temperature torride, a partire dal 7 luglio, la Puglia si è svegliata in questa prima domenica di rientro dalle vacanze sotto un cielo coperto e con temperature notevolmente più basse. Un cambiamento atteso e previsto dai meteorologi, che pone fine a una delle ondate di calore più durature degli ultimi decenni, come confermato dai dati del Centro Meteo Expert.Per oggi, domenica, e per lunedì, su tutta la regione sono attesi temporali, che in alcune zone potrebbero essere particolarmente intensi. La giornata più piovosa sarà probabilmente quella di lunedì 19 agosto, con nubifragi previsti soprattutto sul Salento, ma anche nella Puglia centrale e, in serata, sul Gargano. L'ultima fase di questa perturbazione dovrebbe verificarsi martedì 20 agosto, prima di un ritorno del bel tempo, con temperature che potrebbero di nuovo raggiungere i 36 gradi.L'estate, quindi, sembra ancora lunga per chi continuerà a godere delle vacanze in Puglia nelle prossime settimane. Tuttavia, la protezione civile pugliese ha emesso un'allerta meteo gialla a partire dalle 14 di oggi, 18 agosto, per le successive 30 ore, a causa delle precipitazioni previste.