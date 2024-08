La villa comunale di Locorotondo diventerà un giardino botanico, l’impegno di Gianni Birardi

LOCOROTONDO - La villa comunale “Giuseppe Garibaldi” di Locorotondo avrà una nuova destinazione, che arricchirà la sua già riconosciuta funzione di giardino pubblico. Infatti, per due anni la sua gestione è stata affidata alla ditta LEADER SERVICE SOC. COOP in collaborazione con Gianni Birardi, noto Landscape designer che vive la sua vita tra Milano e la valle d’Itria, impegnato sia in progetti nazionali che all’estero (tra cui Emirati Arabi Uniti, Africa, Balcani), sia per strutture ricettive che private. Ha scelto da diversi anni di vivere a Locorotondo per l’ottima qualità di vita e per la bellezza del suo paesaggio ed proprio da Locorotondo che partono le idee per gli scenari che realizza nei suoi progetti e che ha deciso di infondere nel polmone verde del centro storico per renderlo un giardino botanico.“Si tratta di un progetto che è partito l’inverno scorso” ha dichiarato il Landscape designer Birardi “e che nel mese di agosto siamo riusciti ad avviare concretamente. Nel giro di pochi giorni abbiamo allestito le aiuole con fiori e piante, mentre c’è ancora da sistemare l’impianto idrico, per renderlo funzionale allo nostro scopo. Credo che la villa di Locorotondo sia un luogo ideale per proporre un percorso botanico e sensoriale che offra non solo ristoro dalla calura, ma anche informazioni sulle piante esistenti. Vogliamo creare dei percorsi fra le aiuole indicando anche i nomi delle piante presenti. Abbiamo intenzione di piantare rose provenienti da tutto il mondo ed offrire una variazione di colori nel corso di tutto l’anno. Abbiamo un progetto lungimirante ma che, come le piante ci insegnano, ha bisogno dei tempi naturali per svilupparsi in tutta la sua completezza”.“Un giardino è forme e colori, aromi e fragranze. Un giardino è felicità senza fine, un dono senza tempo”. Queste parole sono la base per raccontare emozioni attraverso i giardini che il Landscape designer Gianni Birardi progetta. Lo fa immaginando il futuro scenario di quel posto, facendo in modo che le sue idee di viabilità, quinte di essenze e fascino di cromature di colori si sposino perfettamente con le richieste del cliente creandogli un abito su misura. Solo così l’ambiente può affascinare continuamente nel passare degli anni chi lo osserva offrendo profumi e colori diversi per ogni stagione e dando l’idea che quel posto esista da sempre. Il suo simbolo in ogni giardino è l’Agapanthus; questa scelta è determinata dal significato del suo nome, cioè amore agape, amore incondizionato, amore che pullula in ogni giardino e in quasi ogni angolo della terra dove l’Agapanthus sprigiona i suoi colori e le sue emozioni. Gianni, avendo Locorotondo nel suo cuore, in collaborazione con la Leader Service soc. coop., si occuperà di rendere la Villa comunale in ogni periodo dell’anno un angolo di paradiso, ospitando turisti e cittadini nei suoi scenari ricchi di profumi ed emozioni.