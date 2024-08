Locorotondo, la magia della trebbiatura tradizionale

LOCOROTONDO - Evento fra i più attesi e impegnativi del calendario rurale, la trebbiatura del grano, si svolgeva solitamente nel periodo che va tra fine giugno e metà luglio. Gran parte della stagione estiva veniva impegnata per la raccolta, trebbiatura e battitura del grano e, al netto della fatica, era una vera e propria festa.Quest’anno il GAL Valle d’Itria, con il patrocinio del Comune di Locorotondo, realizza un evento dedicato a questa antica tradizione nei giorni giovedì 22 e venerdì 23 agosto nell’agro di Locorotondo in contrada Grofoleo. Alla rievocazione storica saranno affiancati momenti di approfondimento, nel pomeriggio del 22 agosto alle ore 18.30, presso la Masseria Aprile dedicati al tema “Grani Antichi curiosità e proprietà nutrizionali” alla presenza di esperti quali Pasquale De Vita, responsabile della sede CREA -Centro di Ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia e Filomena Corbo, docente di Chimica degli alimenti del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli studi di Bari.“Dopo il successo dell’incontro sui grani svoltosi lo scorso inverno vogliamo dar seguito alle tante richieste di ripetere questo momento di approfondimento scegliendo di inserirlo in una manifestazione tematica dedicata alla tradizione della Trebbiatura” -ha dichiarato il Presidente del GAL Valle d’Itria Giannicola D’Amico-“Sono stati proprio gli operatori locali a chiederci di realizzare un evento che omaggiasse questa antica usanza che nel passato rappresentava un vero e proprio rito collettivo che coinvolgeva tante famiglie”.L’incontro del GAL è realizzato nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.Appuntamento il 22 agosto alle 18.30 presso Masseria Aprile (Strada Comunale 31, 25, 70010 Locorotondo BA) per l’incontro sui Grani antichi e a seguire la trebbiatura in campo; venerdì 23 agosto a partire dalle ore 19.30 a Locorotondo in c.da Grofoleo per la trebbiatura (40°44'55.0"N 17°20'05.5"E).Per maggiori dettagli seguite i canali social del GAL Valle d’Itria e il sito web.